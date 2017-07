Mega-Kran für Rossmann-Baustelle Nächste Woche wird’s spannend im Stadtzentrum. Dafür muss ein Teil des Altmarktes am Dienstag vorübergehend gesperrt werden.

Der Drogeriemarkt Rossmann vergrößerte seine Filiale am Bischofswerdaer. Dafür werden zwei Geschäfte zusammengelegt. © Archivfoto: Steffen Unger

Der Altmarkt in Bischofswerda ist am Dienstag, 1. August, nicht durchgehend befahrbar. Zwischen dem Haus Nummer 7 – es ist das mit dem Geldautomaten – und dem Enjoy wird der Markt für mehrere Stunden gesperrt. Grund: Für den Umbau und die Erweiterung des Drogeriefachmarktes von Rossmann wird ein großer Kran angeliefert und aufgebaut. Dafür wird die Fläche gebraucht.

Wie lange der Aufbau dauern wird, weiß noch keiner. Wenn es optimal läuft, kann der Kran nach drei Stunden stehen. Es könne aber auch sechs bis sieben Stunden dauern, heißt es bei der Oberlichtenauer Baugesellschaft. Sie wurde von Rossmann mit dem Um- und Erweiterungsbau beauftragt.

Der Kran ist 40 Meter hoch. Er hat einen Ausleger, der etwa 43 Meter lang ist. Das ist notwendig, um einen großen Teil der Baustoffe über die Häuser von ehemals Tina, Rossmann und des Reisebüros Bury in den Hinterhof zu befördern. Auch dort baut Rossmann.

Der Drogeriefachmarkt vergrößert seine Verkaufsfläche auf 700 Quadratmeter. Das ist mehr als das Doppelte der bisherigen Filiale in der Bischofswerdaer Innenstadt. Dafür werden Geschäfte in benachbarten Häusern zusammengelegt und hinter den bestehenden Häusern angebaut. Voraussichtlich zur Jahresmitte 2018 soll Eröffnung sein. Die Gebäudehülle vom Neubau im Hinterland soll bis zum Ende dieses Jahres geschlossen sein.

Ziel der Erweiterung ist es, das gesamte Rossmann-Sortiment künftig auch in Bischofswerdas Innenstadt ansprechend präsentieren zu können. Zurzeit verkauft die Drogeriemarktkette in einer Ausweichfiliale an der Lessingstraße. Rossmann war bereits vor Beginn des Umbaus das meist frequentierte Geschäft in Bischofswerdas Innenstadt. (SZ)

