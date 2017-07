Meerschweinchen ausgesetzt Auf einem Bautzener Parkplatz steht eine Tasche mit lebendigem Inhalt. Wie kommt sie dahin?

In dieser Box, die in der bunten Tasche steckte, wurden zwei Meerschweinchen ausgesetzt. © Tierheim

Am Sonnabend wurde das Tierheim in Bloaschütz über zwei ausgesetzte Meerschweinchen informiert. Die Tiere steckten in einer Transportbox, die in einer Einkaufstasche auf dem Parkplatz hinter dem Kaufland in Bautzen stand. Die beiden Tiere sind jetzt im Tierheim. Leiter Uwe Bär erhofft sich nun Mithilfe. „Wer hat gesehen, von wem die Tasche bei Trägers Preisbombe abgestellt wurde?“, fragt Uwe Bär. Über Hinweise, die vertraulich behandelt werden, würde er sich freuen.

Auch Beamte des Polizeireviers Hoyerswerda haben jetzt an einer Straße in der Gemeinde Elsterheide einen tierischen Fund gemacht: einen Wellensittich samt Käfig. Offenbar hatte sich jemand so des Tieres entledigt. Bis eine neue Bleibe gefunden ist, kümmert sich eine Polizistin um den blau-weiß gefiederten Vogel. (SZ)

Hinweise an das Tierheim in Bloaschütz unter: 035937 80290

zur Startseite