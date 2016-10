Medizinmuseum jubiliert Wie begeht ein Museum 15 Jahre Bestehen? Statt eine eigene Feier zu organisieren, holt man sich musikalische Gäste ins Haus.

Das ist die Chance. Die Medizinhistorischen Sammlungen im Bad Gottleubaer Gesundheitspark nutzen ihr 15-jähriges Bestehen, um sich von einer neuen Seite zu zeigen. Am 4. November nehmen Verein und Museum zum ersten Mal an der dritten Musiknacht im Gottleubatal teil. „Wir möchten uns damit als kulturelle Einrichtung in der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel einmal anders zeigen“, sagt Angela Balow vom Verein.

Der hat sich dabei für Livemusik mit dem tschechischen Musiker Honza und der Sängerin Stefanie entschieden. Zu hören sein werden deutsche Schlager sowie alle Hits nach Wahl des Publikums bis zur tschechischen Polka im liebenswerten Akzent, sagt Angela Balow. Dazu gibt es natürlich tschechisches Bier und tschechischen Wein sowie ein kleines Speisenangebot. „Wir freuen uns, den Eingangsbereich und den Veranstaltungsraum im Ausstellungsgebäude einmal im Rahmen einer ganz besonderen Veranstaltungsform präsentieren zu können.“ Ein Blick in die Ausstellungshalle ist dabei natürlich auch möglich – und vielleicht Anlass, noch einmal wiederzukommen. Der Verein hofft durch die Musik so manchen Einwohner des Doppelkurortes und darüber hinaus zu einem ersten Besuch zu bewegen.

Bisher kamen seit Eröffnung am 21. Oktober 2001 rund 47 000 Besucher in die medizinhistorischen Sammlungen. Zudem war der Verein in den vergangenen 15 Jahren zweimal Gastgeber für internationale Symposien für medizinische Museologie. Er gestaltete zehn Sonderausstellungen und bot zu besonderen Anlässen Führungen im historischen Gewand an. (SZ/sab)

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonnabend 13 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Historischer Klinikspaziergang, 26. Oktober, 15 Uhr

