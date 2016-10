Fußball – Kreisliga A Süd Medizinische Doppelspitze Die Namensvetter-Mannschaften aus Hochweitzschen und Zschadraß dominieren derzeit die Kreisliga A.

Im strömenden Regen landeten die blau gekleideten Hochweitzschner Mediziner gegen den BC Hartha einen 3:1-Sieg. © Dietmar Thomas

Der SV Medizin Hochweitzschen legt in der Kreisliga A weiter vor. Mit einem 3:1 (0:1)-Sieg im Duell der beiden Meisterschaftsfavoriten Nummer eins haben die Westewitzer klare Verhältnisse geschaffen und ihren Vorsprung gegenüber den Harthaern auf sechs Zähler ausgebaut, sollten diese ihr Nachholspiel in Altenhain gewinnen. Mithalten können da derzeit nur noch der SV Medizin Zschadraß und der SV Klinge-Ammelshain, die im Falle von Siegen in ihren Nachholpartien drei beziehungsweise vier Punkte Rückstand auf die Mediziner hätten.

Bei widrigen Witterungsverhältnissen begann Tabellenführer Medizin Hochweitzschen am Montag gegen den BC Hartha mit zwei Torchancen. Der Gast aus Hartha spielte zunächst sehr konzentriert und stand vor allem in der Defensive kompakt. Chancen wurden hüben wie drüben von den Torhütern geklärt. Medizin hatte mit fortschreitender Dauer mehr Spielanteile, doch der Gast agierte sehr diszipliniert und konnte somit weitere klare Tormöglichkeiten im ersten Durchgang verhindern. Kurz vor der Pause dann das 0:1, als der abseitsverdächtig stehende Philipp Lorenz eine Freistoßflanke einnetzte.

Westewitz schlägt zurück

Hochmotiviert begann der Tabellenführer den zweiten Durchgang. Zwei Torchancen durch Uwe Haußmann und Christoph Petrik waren das sichtbare Zeichen. In der 55. Minute die in der Folgezeit einzig richtige Torchance für Hartha. Doch der frei vor Medizin-Keeper Alexander Lange auftauchende Toni Schulz verstolperte diese. Das sollte sich rächen. Hochweitzschen drückte auf den Ausgleich, den Sebastian Kaulich nach einer Stunde besorgte. Die zahlreich erschienenen Zuschauer sahen nun eine überlegen agierende Medizin-Mannschaft. Der Gast kam nun nur noch sporadisch zum Zuge. So verwunderte die SV-Führung in der 78. Minute durch Hanke nicht. Dem Gast aus Hartha fehlten nun offensichtlich die Moral und die Kraft, das Blatt wenden zu können. Medizin ließ in seinen Bemühungen nicht locker und wurde schließlich in der 88. Minute mit dem 3:1 erneut durch Hanke belohnt. Einziger Wermutstropfen aus Medizin-Sicht: Im Anschluss an dieses Tor wurde sah Medizin-Torjäger Sebastian Kaulich wegen Unsportlichkeit die Rote Karte.

Der mittlerweile ärgste Verfolger der Westewitzer ist der SV Medizin Zschadraß, der beim VfB Leisnig mit 5:2 (3:0) gewann. Die Bergstädter, bei denen der 51-jährige Steffen Kaiser im Tor stand, bekamen in den ersten 20 Minuten keinen Zugriff auf den Gegner und lagen nach 16 Minuten mit 0:3 zurück. Danach und in der zweiten Halbzeit zeigten die Leisniger Moral und verkürzten durch Felix Stockmann und Nico Spisla auf 1:3 und 2:4. Eng wurde es allerdings nicht, da die Bergstädter verletzungsbedingt und nach einer Roten Karte für Rico Meister am Ende nur noch acht Mann auf dem Feld waren und den Treffer zum 2:5-Endstand hinnehmen mussten.

Eine 0:3-Heimniederlage musste der ESV Lok Döbeln gegen den FSV Dürrweitzschen hinnehmen. Die Großbauchlitzer hatten einen Tag erwischt, an dem sie hätten ewig spielen können, ohne ein Tor zu erzielen.

Großbauchlitzer lassen Chancen aus

Im Gegensatz zu den Döbelnern , die 70 Minuten auf ein Tor spielten, machten die Obstländer praktisch aus zwei Chancen drei Tore und fuhren so als verdiente Sieger nach Hause.

Über ihren ersten Saisonsieg konnte sich am siebten Spieltag die neugegründete SpG Döbelner SC II/Mochau freuen. Knapp mit 4:3 gab sie mit dem SV 29 Gleisberg einer ebenfalls im unteren Tabellendrittel angesiedelten Mannschaft das Nachsehen und schloss nach Punkten zum hinteren Mittelfeld auf. Die Zuschauer sahen dabei ein abwechslungsreiches Spiel in dem nach 78. Minuten beim Stand von 4:2 die Vorentscheidung gefallen schien, ehe es Gleisbergs Spielertrainer Frank Baumert in der 88. Minute mit dem Anschluss noch einmal spannend machte. Am Ende blieb es jedoch beim Heimsieg, der den Tabellenkeller zusammenrutschen lässt.

Die SG Zschaitz/Ostrau II überraschte mit mehreren Akteuren aus dem Kreisoberligakader den bislang überaus starken Hohnstädter SV mit 3:0, wobei die Gäste nach einer Ampelkarte über eine Halbzeit in Unterzahl spielen mussten. Die Tore der Jahnataler erzielten Johann Kowalski (2) und Lars Oberpichler.

Der Spieltag wurde komplettiert vom 3:1-Sieg des neben Hochweitzschen einzig ungeschlagenen Teams, SV Klinga-Ammelshain, gegen den Tabellenletzten, SV Altenhain. (DA/hmi)

