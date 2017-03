Medizinische Berufsfachschule wirbt um Nachwuchs Die Zittauer Einrichtung wirbt mit offenen Türen, die womöglich bald geschlossen sind.

Laura Sikora und Melanie Heinrich von der Medizinischen Berufsfachschule Zittau haben den Tag der Offenen Tür mit vorbereitet und warten auf Interessenten. © Rafael Sampedro

Zittau. Laura Sikora und Melanie Heinrich warten auf die ersten Neugierigen, die zum Tag der offen Tür, die Medizinische Berufsfachschule in der Schillerstraße besuchen. Sie absolvieren derzeit das zweite Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen haben sie den Tag vorbereitet, viele Kuchen gebacken und überlegt, wie sie Schulabgängern die Ausbildung näher bringen können. Die Räume im Schulgebäude sind thematisch eingeteilt, so gibt es beispielsweise Hilfe bei der Bewerbung, Erklärung zur Reanimation oder das Versorgungszimmer mit Kaffee und Kuchen.

„Gesundheitspfleger sind jeden Tag Helden!“ Diese Losung steht auf einem Plakat, das am Donnerstagnachmittag neben bunten Luftballons am Eingang des in die Jahre gekommenen Schulgebäudes hängt.

Rund 100 Auszubildende absolvieren an der Medizinischen Berufsfachschule der Zittauer Bildungsgesellschaft die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger/in, früher Krankenschwester genannt, oder zum Krankenpflegehelfer/in. Fast alle, die an der Einrichtung die theoretischen Grundlagen der Gesundheitsberufe erlernen, sind als Auszubildende am Klinikum Oberlausitzer Bergland beschäftigt. Nur einige Azubis kommen vom Krankenhaus Großschweidnitz und beenden noch die begonnene Ausbildung. Die Großschweidnitzer lassen ihre Gesundheits- und Krankenpfleger künftig nicht mehr in Zittau ausbilden.

Im kommenden Ausbildungsjahr, das im Herbst beginnt, bildet das Klinikum Oberlausitzer Bergland 30 Gesundheits- und Krankenpfleger und 20 Krankenpflegehelfer aus. „Jetzt beginnt die Bewerbungszeit“, erklärt Schulleiter Thomas Zerbe die Wahl des Termins für den Tag der offenen Tür. Die Werbung für die Gesundheitsberufe in den Oberschulen oder an den Gymnasien ist mehr als nötig. Für das Klinikum werde es immer schwieriger geeignete Bewerber zu finden, erzählt der Schulleiter. Schulabgänger, die Interesse an einer Ausbildung haben, müssen sich in der Personalabteilung des Klinikums bewerben. „Wer Fragen zur Ausbildung hat, kann sich jederzeit an uns wenden“, sagt Zerbe.

Er weiß, wovon er redet, war selbst Krankenpfleger am Klinikum, bevor er Pflegepädagogik studierte und 2013 Schulleiter wurde. Wie lange an der Medizinische Berufsfachschule in Zittau noch ausgebildet wird, weiß Thomas Zerbe allerdings auch nicht. Im Oktober wurden interne Pläne des Landkreises bekannt, die vorsehen die Medizinische Berufsfachschule in Zittau zu schließen, aus der Zittauer Bildungsgesellschaft herauszulösen und unter Regie der Kreiskrankenhäuser in Görlitz neu zu eröffnen.

„Im Ausbildungsjahr 2017/18 wird hier ausgebildet, was danach wird, ist völlig unklar“, erklärt Zerbe mit sichtlichem Unbehagen. Er hält nicht viel von den Plänen des Kreises. Die „Schule vor Ort“ sei ein wichtiges Argument für Bewerber, denn die meisten Auszubildenden kommen aus der näheren Umgebung oder aus der Region, sagt er. Auch im Hinblick auf den drohenden Fachkräftemangel sei die Standortnähe wichtig. Die Zukunft des Schulleiters und der sechs Lehrer ist ungewiss. Der gemeinnützigen Zittauer Bildungsgesellschaft droht, sollten die Pläne des Landkreises umgesetzt werden, ein Umsatzverlust von rund 400 000 Euro und einem weiteren Gebäude der Stadt der Leerstand. „Zur Problematik wird ein interner Abwägungsprozess geführt, der noch nicht abschließend ist“, erklärte Marina Michel, Sprecherin des Landratsamtes im Oktober gegenüber der SZ. Seither gibt es keine neuen Informationen zu den Zukunftsaussichten der Bildungseinrichtung.

Die Medizinische Berufsfachschule war im September 1993 von der Zittauer Bildungsgesellschaft gegründet worden, hatte ursprünglich ihren Sitz an der Sachsenstraße und zog später aus dem Armeegelände in die Schillerstraße um.

zur Startseite