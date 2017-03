Mediziner tagen zum Thema Migration Die Helios Klinik Schwedenstein in Pulsnitz ist der Ort des Symposiums.

In der Schwedensteinlinik findet die Tagung statt. © Matthias Schumann

Mediziner aus ganz Deutschland treffen sich derzeit in Pulsnitz zu einem wissenschaftlichen Symposium. In Kooperation mit der Akademie für Allgemeine Psychotherapie und mit der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie lädt die Helios Klinik Schwedenstein zu diesem „Schwedensteiner Gespräch“ ein. Das hat bereits eine langjährige Tradition an der Klinik.

Dabei widmen sich die Veranstalter in diesem Jahr einer wichtigen und aktuellen Thematik: der Interkulturalität. „Auch im medizinischen Sektor gibt es hierbei besondere Herausforderungen“, sagt Dr. Rayshat Liyanov, ärztliche Direktorin und Chefärztin der Schwedensteinklinik. So bietet die Klinik in ihrer Flüchtlingsambulanz Menschen Hilfe an, die nach Deutschland geflohen sind und unter psychischen Störungen leiden.

Im Kollegenkreis, so die Chefärztin, sollen beim Symposium Themen besprochen werden, die mit der Migration, Integration, Identität und dem interkulturellen Austausch im Zusammenhang stehen. 80 Teilnehmer aus unterschiedlichen Fachrichtungen kommen während der Tagung nach Pulsnitz. Es sind Mediziner, Therapeuten, Psychologen – kurzum Fachleute, die beruflich mit dem Thema der Tagung in Verbindung stehen. Auch Fachleute mit unterschiedlichen interkulturellen Hintergründen, die eine Einsicht in diese Thematik gewähren wollen. Die wird in Vorträgen und Workshops behandelt. So geht es um die Versorgung traumatisierter Flüchtlinge, um medizinische Hilfe über sprachliche und kulturelle Barrieren hinweg und das Thema Angst vor dem Fremden. (szo)

zur Startseite