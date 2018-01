Meditationsübung mit Reichsbürger Ein Rechtsanwalt soll per Fax Mitarbeitern des Finanzamtes juristischen Ärger angedroht haben. Zu seinem Prozess ist er erschienen – und doch nicht.

Reichsbürgerlogik: Eine „natürliche Person mit dem Namen des Angeklagten“ habe „ausdrücklich erklärt, nicht die aufgerufene Person zu sein“. © dpa

Im Internet wirbt der Dresdner Anwalt als Coach für Entspannungs- und Stressbewältigung und betreibt ein Zentrum, in dem man diese chinesische Geisteskunst erlernen kann. Doch was dem 64-Jährigen nun vorgeworfen wird, klingt mehr nach Eskalation als einer Verhinderung derselben. Wegen versuchter Nötigung wurde der Jurist am Amtsgericht Dresden zu einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt. Allerdings akzeptierte er seinen Strafbefehl nicht, sondern legte Einspruch ein.

Am Donnerstagmorgen sollte der Prozess stattfinden. Obwohl alle da waren, kam es zu keiner weiteren Klärung des Faxes, worin er die Mitarbeiter aufgefordert haben soll, keine weiteren Steuerforderungen an ihn zu richten. Offensichtlich sieht sich der Angeklagte nicht als Bürger dieses Staates. Als Richterin Monika Frömmel kurz nach 8 Uhr angesichts der leeren Anklagebank fragte, ob sich ein Mann mit dem Namen des Angeklagten unter den Zuschauern befindet, sagte der 64-Jährige: „Ich bin nicht die geladene Person.“ Wohl sei ein Mensch seines Namens anwesend, jedoch keine „Person“. Das ist die Sprache der sogenannten Reichsdeutschen und was folgte, war das Verhalten von Angehörigen der Reichsbürger-Szene, die sich dem Deutschen Reich verbunden fühlen. Die Bundesrepublik Deutschland sei kein Staat, sondern eine Firma, deren „Personal“ sie nicht sein wollen.

Der folgende Disput war kurz. Der Mann mit dem Namen des Angeklagten fragte, ob er denn als Verteidiger bestellt werden könne. Das klang fast wie ein Erpressungsversuch: „Wenn Sie mich als Verteidiger bestellen, setze ich mich auf die Anklagebank“, sagte der Zuschauer.

Doch Richterin Frömmel diskutierte nicht mit dem Mann. Nachdem sie nun die obligatorische Viertelstunde abgewartet hatte, verwarf sie den Einspruch und beendete den kurzen Prozess. Sie gab zu Protokoll, der Angeklagte sei „unentschuldigt nicht erschienen“. Eine „natürliche Person mit dem Namen des Angeklagten“ habe „ausdrücklich erklärt, nicht die aufgerufene Person zu sein“. Zwei Zeugen vom Finanzamt waren umsonst gekommen.

