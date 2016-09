Medienrummel sorgt für volles Museum Ein Erbfolgestreit überschattete die Wettiner-Ausstellung im Vorfeld. Die Beteiligten sehen das mit Humor.

Kostümierte Schauspieler der Staatsoperette Dresden und Vertreter des Adels kamen zur Eröffnung der Wettiner-Ausstellung ins Stadtmuseum Riesa. © Stephan Schultz

Der Adel grüßt schon im Eingangsbereich. Im Foyer des Stadtmuseums steht eine Gruppe von Damen im Kreis, gekleidet in barock anmutenden Kostümen, den Fächer in der Hand. Nein, das seien nicht die geladenen Gäste aus dem Haus der Wettiner, sagt Museums-Chefin Maritta Prätzel und schmunzelt. Die Schauspieler der Staatsoperette Dresden sollen zur Eröffnung der Wettiner-Ausstellung für die richtige Atmosphäre sorgen. Die echten Wettiner, die an diesem Tag nach Riesa gekommen sind, sind weniger pompös angezogen. Anzug und Abendkleid tun es auch, schließlich ist die Monarchie auch in Sachsen längst Vergangenheit.

Dem Besucherinteresse tut das an diesem Abend allerdings keinen Abbruch. Der Benno-Werth-Saal des Museums ist rappel-voll. „140 Stühle hatten wir gestellt“, sagt die Museumsleiterin. Sie hat Grund zur Freude: Kurz vor Beginn der feierlichen Eröffnung mussten noch ein paar „Notsitze“ herangeschafft werden, damit niemand stehen muss.

Dass das Museum derart gut besucht ist, könnte gut und gerne auch mit dem Medienrummel im Vorfeld zu tun haben. Mit den Bildern des Airbrush-Künstlers Roland von Kuck hatte die Berichterstattung allerdings nur am Rande zu tun. Vielmehr drehte die sich um ein Interview, das die Bild-Zeitung mit Michael-Benedikt Prinz von Weimar-Sachsen-Eisenach geführt hatte. Die Ausstellung sei eine „Faschingsveranstaltung“, weil mit Rüdiger und Daniel zwei Mitglieder der Familie gemalt worden seien, die gar nicht zur Linie der Wettiner gehörten. Ein Eklat, der vor allem Klaus Przyklenk getroffen hat. Der Riesaer hatte die Ausstellung ins Stadtmuseum geholt und sich damit einen Traum erfüllt, wie er selbst sagt. Dass Michael-Benedikt, den Przyklenk persönlich kennt, öffentlich gegen die Veranstaltung wetterte, habe ihn enttäuscht.

Grußwort des thüringischen Prinzen

Pikant ist die Kritik des thüringischen Prinzen vor allem, weil er sich auch selbst hatte malen lassen. Nicht nur das: Für den offiziellen Ausstellungskatalog verfasste er gar ein Grußwort. Sein Bild hängt nun etwas abseits im hinteren Bereich des Ausstellungssaals. Zur Strafe für den Eklat? Nein, sagt Maritta Prätzel. „Die Bilder hingen schon, als das Interview erschienen ist.“

Die Organisatoren und Gäste der Eröffnung nehmen das Interview des thüringischen Wettiners mit Humor. „Das Medienecho im Vorfeld hat uns ein weiteres Mal bestätigt, dass es eine gute Entscheidung war, die Ausstellung unbedingt nach Riesa holen zu wollen“, sagt Marco Müller in seiner Begrüßungsrede. Auch Museums-Chefin Maritta Prätzel kann über das Interview des Thüringers nur schmunzeln. Wie sage man so schön: Auch schlechte Presse sei ja letztlich gute Presse. „Es geht uns ja vor allem um die Kunst.“ Aus dem Streit um die Wettiner-Nachfolge wolle sie sich heraushalten, das sei letztlich Sache der Nachkommen.

Die lassen den Streit im offiziellen Teil zunächst unkommentiert. Erst im Anschluss, bei einem Glas Sekt, kommt Daniel Timo Prinz von Sachsen um die Frage nicht herum, wie sehr ihn dieser Streit eigentlich beschäftigt. Er winkt ab: „Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht erst auf dieses Interview reagiert.“ Dem Artikel möchte er nicht zu viel Wert beimessen, das macht er deutlich. Letztlich seien er und seine Familie gut abgesichert, die rechtmäßigen Nachfolger zu sein. Ein Professor aus Münster habe das intensiv geprüft. Dass seine Familie trotzdem viel Aufwand betrieben hat, um sich als Wettiner-Nachfolger zu legitimieren, das habe vor allem einen Grund: „Ich will es mir nicht gefallen lassen, dass mir jemand anderes vorschreibt, wer ich bin. Die Frage ist eher, welche Bedeutung der historische Adel heute noch hat.“ Und die sei nun einmal nicht mehr politisch. Er sei „höchstens Repräsentant“.

„Ich bin kein Monarchist“

Der Adel heute, das sei „gelebte Geschichte“, erklärt er – und stellt gleich klar: „Im Beruf bin ich nicht Prinz, sondern Forstwirt. Ich bin kein Monarchist.“ Dann muss sich Daniel entschuldigen. Ein MDR-Reporter möchte noch ein paar O-Töne fürs Radio. Der Medienrummel geht also weiter. Riesa und dem Museum kann das wahrscheinlich nur Recht sein.

