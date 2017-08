Medien der Reformation im Görlitzer Barockhaus Im Görlitzer Barockhaus werden ab Donnerstag Schriften und Kupferstiche anlässlich des Jubiläums des Thesenschlags Luthers gezeigt. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter sz-veranstaltungskalender.com.

In den Oberlausitzschen Bibliotheken im Barockhaus Görltiz werden die Medien der Reformationszeit ausgestellt. © SZ-Archivfoto: Jens Trenkler

Görlitz. Ab Donnerstag, den 17. August, lädt das Barockhaus zu einer Vernissage ein. Unter dem Motto „Am Anfang waren Wort und Bild. Medien der Reformationszeit“ eröffnen die Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur ab 18 Uhr im Grafischen Kabinett und in der Oberlausitzschen Bibliothek eine Kabinettausstellung, in der Holzschnitte und Kupferstiche von Künstlern wie Lucas Cranach d.Ä., gezeigt werden. Diese wurden angefertigt, um die Schriften Martin Luthers und anderer Reformatoren, die ebenfalls ausgestellt werden, zu bebildern. Anlass der Ausstellung, die bis zum 21.01. 2018 andauern wird und in der Neißstraße 30 zu sehen sein wird, ist der Thesenanschlag Luthers, der 2017 sein 500-jähriges Jubiläum feiert. Der Eintritt ist dabei frei.

