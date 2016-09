Media-Saturn baut Film- und Musik-Portal auf

Europas größter Elektrohändler Media-Saturn will seinen Film- und Musikverkauf im Internet umbauen. „Wir sind spät dran, aber nicht zu spät“, sagte Deutschlandchef Wolfgang Kirsch der Deutschen Presseagentur. Beim Verkauf von Unterhaltungsprodukten sei Media-Saturn mit seinen über 400 Läden heute mit weitem Abstand Marktführer - aber der Markt entwickle sich in Richtung Download. „Jetzt ist das Thema auf dem Massenmarkt angekommen. Nun wird es interessant.“ Deshalb werde Media-Saturn Anfang August sein komplettes Video-, Musik, E-Book- und Softwareangebot in einem Portal bündeln.

Der ein oder andere Kunde werde dann nicht mehr im Laden kaufen - aber „wenn wir uns nicht kannibalisieren, macht es ein anderer“, sagte Kirsch. Die Media- und Saturn-Märkte verkauften jährlich Millionen Fernseher, Tablets und Smartphones, könnten dabei für das Portal Juke werben, es den Kunden auch erklären und bei Fragen helfen: „Wir wollen nicht nur junge Leute ansprechen.“

Online mache Media-Saturn heute rund 8 Prozent seines Umsatzes. Der Anteil wachse, sagte Kirsch. Im Laden vor Ort könnten die Kunden zwischen 20 000 und 100 000 Artikel direkt in Augenschein nehmen - das Online-Angebot des Konzerns Gruppe umfasse 130 000 Artikel. Preisunterschiede zwischen Laden- und Internet-Angebot werde es bald nicht mehr geben. Im Wettbewerb mit dubiosen Billiganbietern wolle Media-Saturn mit Zuverlässigkeit punkten - der Kunde bekomme die Ware, Garantieversprechen würden erfüllt. „Wir lassen uns nicht auf einen Preiswettbewerb mit jedem ein“, sagte Kirsch. (dpa)

