Medaillensatz in Kroatien Seiwakei-Kämpfer aus Meißen nahmen erfolgreich am 5. Zagreb-Cup teil.

Selina Stamer erwies sich als Erfolgsgarant: Beim Zagreb-Cup erkämpfte sie eine Goldmedaille für das Karate-Sewakai-Team aus dem Elbland. © Seiwakai Team

Sieben Kämpfer des Karate-Seiwakei-Teams aus dem Elbland nahmen in Kroatien am 5. Zagreb-Cup teil. Narvik Stamer, Pascal Deutsch, Marius Freiwald (U12), Anton Kolb (U14), Egon Hübner (U18), Selina Stamer und Robin Jolitz (U18/ U21) gehörten zu insgesamt 850 Startern aus zwölf Ländern, darunter Nationalteams aus Ungarn, der Slowakei und Weißrussland. Trotz dieser starken Konkurrenz kehrten sie mit einer Gold- und zwei Bronzemedaillen zurück.

Selina Stamer erwies sich dabei als Erfolgsgarant. Zunächst startete sie in der U18 mit einem 10:0 in den Wettkampf. Sie kämpfte sich anschließend bis ins Finale und besiegte dort die Slowakin vom Nationalteam deutlich. Die erste und einzige Goldmedaille für Seiwakei an diesem Tag war perfekt. Selinas Premiere in der U21 waren für sie sehr aufreibende Kämpfe mit harten Kontakten. Trotzdem siegte sie zwei Runden und scheiterte erst im Finale an einer Kroatien mit 0:1. Damit Platz 2 – insgesamt ein starkes Ergebnis von ihr.

Marius Freiwald wurde in der U14 Dritter. Seinen ersten Kampf gewann er vorzeitig, kam beim zweiten Fight schwer in die Gänge und unterlag. In der Trostrunde kämpfte er dann sehr souverän. Auch Pascal Deutsch begann super, gewann Kampf eins locker, führte im zweiten Kampf bis zur letzte Sekunde und „fing“ dann leider einen Fußtritt. Die Trostrunde und damit Platz 3 gingen sicher an ihn.

Die weiteren Platzierungen: Anton Kolb muss nach einer Niederlage gegen den späteren Turniersieger in die Trostrunde, verlor dort durch Kampfrichterentscheid. Platz 5. Egon Hübner zeigte im Vergleich zum letzten Wettkampf eine deutliche Steigerung, auch wenn es nach der Trostrunde „nur“ Platz 7 wurde.

Robin Jolitz zeigte sowohl in der U18 als auch U21 eine starke Leistung, hatte jedoch etwas Pech. Insgesamt aber ein starker Auftritt des Teams. (ph)

