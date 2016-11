Rettungsschwimmen Medaillenregen im Rettungssport Ute-Christiane Lauerwald, Schwimmmeisterin und Übungsleiterin bei der DLRG „Niederes Elbtal“, hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Mit einem Sieg im Mehrkampf bei der Deutschen Meisterschaft der DLRG in Luckenwalde hat sich nach längerer Krankheitspause Ute-Christiane Lauerwald, Schwimmmeisterin und Übungsleiterin bei der DLRG „Niederes Elbtal“, kürzlich bereits eindrucksvoll zurückgemeldet.

Nun kehrte die Sportlerin am vergangenen Wochenende medaillengeschmückt von den 42. Internationalen Deutschen Meisterschaften der Schwimmmeister und Rettungskräfte in Moers zurück. 49 Mannschaften waren insgesamt am Start. Als Mitglied der Auswahl der Landesschwimmmeisterschule Sachsen trug sie maßgeblich zum Sieg in der Mannschaftswertung bei. Im schwimmerischen Dreikampf (25 m Tauchen, 50 m Freistil, 25 m bekleidet Puppe schleppen) konnte sie die Goldmedaille entgegennehmen. Über 50 m Brust war die Sportlerin ebenfalls Schnellste. In der offenen Wertung reichte diese Zeit für den 3. Platz.

Vizemeisterin wurde U.-C. Lauerwald über 50 m Delphin, 50 m Freistil, 100 m Lagen und in der Mix-Lagen-Staffel (2 Männer/ 2 Frauen). Mit den Frauenstaffeln über 4 x 50 m Brust und 4 x 50 m Lagen komplettierte sie ihre Medaillenausbeute mit 2 Bronzemedaillen. (Tina Grünitz)

