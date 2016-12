Medaillenrausch im Advent Beim Lauermann-Cup holt der Radebeuler Nachwuchs zwei Goldmedaillen.

© Symbolfoto: action press

Fünfmal Edelmetall brachten die Radebeuler Fechter am Wochenende aus Kolkwitz vom Lauermanncup mit zurück. Das Turnier gehört zur Youngster Cup Serie und gilt als eines der großen Turniere in Ostdeutschland. Mit entsprechend Delegation ging es mit unseren Jungs und Mädchen in die Lausitz, wobei die meisten unserer Fechter sehr erfolgreich abschnitten.

Zweimal Gold gab es für den Fechtclub Radebeul durch Ruben Lindner im Herrenflorett 2005/2006 und Lina Wemme im Jahrgang 2004. Die beiden Linkshänder zeigten im Turnier, dass sie vielseitig und treffgenau fechten können. Ruben Lindner hatte im Halbfinale sein schwerstes Gefecht. Wieder einmal traf er auf seinen Vereinskameraden Julien Wolf. Am Ende konnte Ruben Lindner 10:8 gewinnen. Im Finale ließ Lindner gegen den Berliner Pfeiffer nichts anbrennen und gewann taktisch clever mit 5:1.

Lina Wemme musste in den Vorrunden zunächst mal wieder ihre Form finden, gab zwei Gefechte ab. Im Tagesverlauf kam sie immer besser ins Turnier. In den Direktausscheiden schlug Wemme zunächst die Berlinerin Haase und anschließend Karolin Krauter aus Kleinmachnow. Im Halbfinale hatte auch die Berlinerin Stolte beim 10:1 keine Chance. Im Finalgefecht gegen die Weimarerin Zinnecker lag Lina zunächst zurück. Nach der Pause ließ sie dann keine Luft mehr an das Gefecht – Endstand 10:7.

Cora Schaller im Jahrgang 2003 präsentierte sich mit Silber ebenfalls hervorragend. Ohne Niederlage kam sie durch die Vorrunden, zog bis ins Finale. Dort kam es dann zum Krimigefecht gegen die Hallenserin Balle. Nach Rückstand gelang es Cora noch einmal auf 7:8 heranzukommen, unterlag aber letztlich doch mit 8:10.

Im Herrenflorett holten die Brüder Wolf in ihren Altersklassen jeweils die Bronzemedaille. Patrick Wolf verlor im Jahrgang 2003 das Halbfinale knapp gegen Dauerkonkurrent Moritz Faßmann aus Schkeuditz. Julien Wolf musste sich im vereinsinternen Halbfinale Ruben Lindner beugen, konnte sich aber mit Bronze sicherlich trösten.

„Wer hier unter die besten Acht kommt, kann schon stolz sein. Wir haben es diesmal geschafft, dass wirklich alle Asse gestochen haben und wir mit fünf Medaillen nach Hause fahren. Dies ist ein hervorragender Abschluss dieses Wettkampfjahres.“ freuten sich die mitgereisten Trainer Robert und Hubert Peche. (rp)

