Medaillenflut für Bischofswerdaer Beim Jugendsportfest in Dresden trumpft der Nachwuchs vom TV 1848 ordentlich auf.

Die Leichtathleten vom TV 1848 Bischofswerda präsentieren nach den Wettkämpfen im Steyer-Stadion Dresden stolz ihre Medaillen. © privat

Leichtathletik. Der TV 1848 Bischofswerda war mit insgesamt 14 Nachwuchsathleten beim traditionellen Jugendsportfest des Post SV Dresden zu Gast. Im altehrwürdigen Steyer-Stadion ging es in einem der letzten Wettkämpfe der diesjährigen Freiluftsaison um die weitere Steigerung der persönlichen Bestleistungen und natürlich um Medaillen für die drei Erstplatzierten. Gleich zu Beginn des Wettkampfes waren die Bischofswerdaer Hochsprungspezialisten am Start, die alle einen Medaillenplatz erreichen konnten.

Albrecht Vetter und Dominik Malke (beide AK 14) steigerten ihre persönlichen Bestleistungen auf 1,69 beziehungsweise 1,66 Meter und belegten damit die ersten beiden Plätze. Johanna Liebisch siegte mit 1,48 Metern in der AK 13 und Friederike Baumert in der AK 12 (1,35 Meter). Selbst der Schiebocker Ausdauerspezialist Cajus Wolf (AK 13) belegte mit 1,35 Metern noch einen guten dritten Platz.

Finja Preißler (AK 12) sammelte bei diesem Wettkampf ausschließlich Silbermedaillen. Sie wurde Zweite im 75-Meter-Sprint, im Weitsprung und in der Staffel, hier gemeinsam mit Anna Böhme, Hannah Kochan und Johanna Liebisch. Die Bischofswerdaer 4x100-Meter-Staffel mit Dominik Malke, Albrecht Vetter, Adrian Katzer und Jonah Wolf holte in 50,9 Sek. souverän die Goldmedaille. Am Ende des langen Wettkampftages standen wie immer die 800-Meter-Läufe auf dem Programm. Albrecht Vetter steigerte dabei den Schulrekord des Goethe-Gymnasiums Bischofswerda (Klasse 9) auf 2:16,9 Min. Das gleiche Kunststück gelang Dominik Malke im Weitsprung. Er verbesserte den Rekord der achten Klasse auf 5,40 Meter. Adrian Katzer versuchte sich im Speerwurf und wurde mit 29,95 Metern Dritter. Schließlich holten Anna Böhme und Cajus Wolf noch Gold und Silber im 800-Meter-Lauf. (tzu)

