Medaillen bei Meisterschaft Die Red Devils vom MSV Bautzen schicken 14 Spieler an den Start. Ein Nachwuchsspieler überrascht dabei die gesamte Konkurrenz.

Christian Matthes musste überraschend schon im Achtelfinale die Segel streichen. Sein Gegner aus Görlitz war erstmals besser als der Bautzener. © Uwe Soeder

Crossminton. Bei den Deutschen Einzelmeisterschaften im Crossminton, die in diesem Jahr in Wolfsburg ausgetragen wurden, kämpften knapp 100 Sportlerinnen und Sportler in insgesamt zehn Altersklassen um die begehrten Titel. Die Red Devils vom MSV Bautzen schickten 14 ihrer Spieler an den Start. Die größten Hoffnungen auf vordere Platzierungen lagen dabei wieder einmal auf der Jugendabteilung der Bautzener. Und letztlich wurden hier die Erwartungen noch übertroffen, denn alle vier mitgereisten Jugendlichen schafften den Sprung auf das Siegerpodest.

Ohne Satzverlust zum Meistertitel

Den größten Erfolg erreichte dabei Maurice Nicks in der Altersklasse U 12. Bereits in seiner Vorrundengruppe gewann der Bautzener alle Spiele ohne Satzverlust. Auch im Halbfinale gegen Till Heithausen aus Düsseldorf konnte er sich mit 2:0 durchsetzen. Im Finale wartete mit Martin Franz aus Görlitz dann ein alter Bekannter, wenn man das in dieser Altersklasse überhaupt so nennen kann.

Beide kannten sich bereits von einigen regionalen Turnieren und Meisterschaften und hatten großen Respekt voreinander. Doch Maurice Nicks zeigte auch in diesem Finale keine Nerven und beendete auch sein letztes von insgesamt sechs Meisterschaftsspielen ohne Satzverlust. Unter dem Jubel seiner Trainer und den anderen mitgereisten Spielern und Fans holte sich Maurice in überlegener Manier den Deutschen Meistertitel in seiner Kategorie. Erschöpft, aber überglücklich konnte er nach einem langen und anstrengenden Tag den Siegerpokal aus den Händen des Verbandspräsidenten entgegen nehmen.

Gleich zwei Spielerinnen des MSV Bautzen wurden in der Altersklasse der Damen U 16 zur Siegerehrung aufgerufen. Mit einer überragenden Leistung und nur einer knappen Niederlage gegen die spätere Siegerin Sarah Horvat vom SSV Happerschoß aus Nordrhein-Westfalen holte sich Tina Kuntsche den Deutschen Vizemeistertitel. Der hervorragende dritte Platz ging mit Marry Hoffmann ebenfalls an die Red Devils vom MSV Bautzen.

Für den Bautzener Leon Wolka gab es in der Jugend U 16 extrem starke Konkurrenz. Obwohl mit sich selber nicht ganz so zufrieden, reichte es am Ende dennoch zu einem hervorragenden dritten Platz. Der Sieg ging in dieser Altersklasse an Klemens Utzel (SSV Happerschoß).

In den Erwachsenenklassen hingen die Trauben wie erwartet sehr hoch. Am weitesten kam Cathleen Selge bei den Damen. Erst im Viertelfinale musste sie sich der Hamburgerin Patricia Arendarski geschlagen geben. Dabei zeigte sie besonders im ersten Satz gegen die Hamburgerin eine grandiose Leistung. Den Titel bei den Damen holte sich Anna Hubert vom TSV Poing (Bayern) vor Franziska Ottrembka von den Füchsen Berlin. Der geteilte dritte Rang ging an Stephanie Weiß und Patricia Arendarski, die beide von den Elbspeeders aus Hamburg kommen.

Bei den Herren war es einmal mehr Christian Matthes (Red Devils), der eine sensationelle Gruppenphase spielte und als Gruppenerster ins Achtelfinale einzog. Dort wartete dann mit dem Görlitzer Patrick Michel ebenfalls ein Spieler aus Sachsen. Beide trafen auch schon in der 1. Liga Ost mehrfach aufeinander – und der Sieger kam bisher immer aus Bautzen. Doch diesmal war der Görlitzer in fast allen Belangen einen Tick schneller. Somit war für Matthes im Achtelfinale Endstation. Der Sieg bei den Herren ging an Sönke Kaatz aus Buxtehude vor David Zimmermanns vom SSV Happerschoß. Den dritten Platz teilten sich Robin Joop (WoBSpeeders Wolfsburg) und Michael Neutzsch (Füchse Berlin). (tk)

