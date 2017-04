Leichtathletik Medaillen auf der Crossstrecke Die Sportler des Döbelner SC sind in die Freiluftsaison gestartet. Zuvor gab es aber in der Halle noch gute Ergebnisse.

Friedrich Köhler holte sich im Crosslauf den Vizemeistertitel. © Privat

Die Leichtathleten des Döbelner SC haben bei den mittelsächsischen Crossmeisterschaften zwei dritte und einen zweiten Platz erkämpft. Die erste Medaille des Tages über eine Strecke von 600 Metern holte Finnja Schönfelder in der Altersklasse 7 mit einem dritten Platz. Lilli Sihombing (AK 7) wurde Fünfte. Bei den achtjährigen Jungen lief Clemens Liebhauser ebenfalls auf den Bronzeplatz. Schwierig war es für Milli Marx (AK 9). In dieser Altersklasse mussten zwei Läufe gestartet werden. Ihren Lauf beendete Milli als Zweite, wurde aber in der Endabrechnung knapp geschlagen Vierte.

Friedrich Köhler und Eric Roßberg waren in der Altersklasse 11 über 1 200 Meter am Start. Friedrich setzte sich vom Start weg hinter dem Führenden an die zweite Stelle. Zu Beginn der zweiten Runde ging Friedrich zwar in Führung, wurde aber wieder überlaufen und belegte nach überzeugender Leistung den zweiten Platz. Eric kam auf dem sechsten Platz ein. Die Altersklasse 12 war mit Maximilian Skarke besetzt. Er landete über 1 800 Meter auf dem vierten Rang.

In den Wochen zuvor hatten die DSC-Athleten in der Halle für gute Ergebnisse gesorgt. So sicherte sich Maximilian Skarke in Brand-Erbisdorf im Hochsprung mit 1,29 Metern den Hallenkreismeistertitel. Patrick Biendara (11), der 1,24 Meter bewältigte, wurde Zweiter. Friedrich Köhler ersprang sich in persönlicher Bestleistung (1,16 m) die Bronzemedaille. (DA/dsc)

zur Startseite