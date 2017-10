MDR zeigt Senioren-Kompetenz Ab kommenden Montag steht die Oberlausitz eine Woche lang im Fokus des Nachmittagsmagazins „MDR um 4“. Am Donnerstag wird über Görlitz berichtet.

Anneliese Karst und Peter Marakow vom Görlitzer Senioren-Kompetenz-Team sind am Donnerstag im MDR-Fernsehen zu sehen. © MDR

Landkreis. Die schönsten Landstriche der Oberlausitz will der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ab dem 16. Oktober in seiner Nachmittagssendung „MDR um 4“ auf dem TV-Bildschirm vorstellen. Im Norden in Bad Muskau an der Grenze zu Brandenburg beginnt die Reise, die Tag für Tag weiter nach Süden bis nach Zittau führt. Dabei steht täglich ein anderer Standort im Mittelpunkt der Berichterstattung, werden Landschaften, Wirtschaft und das Leben in der Region näher beleuchtet. Am kommenden Donnerstag wird Görlitz unter die Lupe genommen.

Hier richtet sich der Blick auf die Förderung von Ruheständlern, die sich geistig fit halten, vernetzen und mit ihrer Lebenserfahrung ehrenamtlich engagieren wollen. Mit Senioren-Kompetenz-Teams und einem Begegnungszentrum gibt es bereits ein erfolgreiches und funktionierendes Modell, welches das Internationale Kompetenzzentrum St. Marienthal auch auf den gesamten Landkreis sowie grenzüberschreitend nach Polen ausweiten will. (szo)

Zu sehen sein wird der Beitrag am Donnerstag ab 16 Uhr im Nachmittagsmagazin „MDR um 4“.

