MDR zeigt Meißen als Hochzeitsstadt Ein Fernsehteam begleitet ein deutsch-englisches Paar, das in der Porzellanstadt im siebten Himmel zu schweben scheint.

Meißen – Blick auf die Frauenkirche, den Dom und die Albrechtsburg. © Claudia Hübschmann (Archiv)

In der Rubrik „Unterwegs in Sachsen“ wird das MDR an diesem Sonnabend um 18.15 Uhr einen Bericht zeigen, der Meißen als edlen Ort für den Bund fürs Leben ausweist. „Ob königliches Standesamt, der richtige Fummel oder Glücksschweine mit Schlappohren – in dieser Stadt an der Elbe ist einfach für alles gesorgt“, heißt es in einer Mitteilung der MDR-Redaktion.

In der Produktion begleitet Moderatorin Beate Werner ein deutsch-englisches Paar, das zum Heiraten von den britischen Inseln mit einem Oldtimer auf die Albrechtsburg reiste. Auf dem Markt erklingen die etwas anderen Hochzeitsglocken, selbstverständlich aus echtem Meissner Porzellan. Letztgenanntes adelt jede Hochzeitstafel. Moderatorin und Zuschauer erfahren, wie sich Scherben vom Polterabend in kreative Hochzeitspräsente verwandeln lassen und welche Motive sich fürs Fotoshooting besonders eignen. Der Insider-Tipp: das „Schmale Haus“. Es misst nur wenig mehr, als ein Pferd lang ist. (SZ/mhe)

