MDR testet Weihnachtsmarkt Am Sonntag sind die Reporter unterhalb der Burg Stolpen unterwegs. Der Cosel begegnen sie da sicherlich oft.

Wie schön ist der Stolpener Weihnachtsmarkt? Das will MDR 1 Radio Sachsen testen. © SZ

Zum Jahresende kommen alle Cosel-Fans in den doppelten Genuss. Sie können auf dem Stolpener Weihnachtsmarkt die neu gestaltete Tasse der Künstlerin Gudrun Stark zum 300-jährigen Jubiläum der Gräfin Cosel auf Burg Stolpen mit heißem Glühwein erwerben. Die Idee mit den Glühweintassen stammt vom Gewerbeverein. Jedes Jahr gibt es ein anderes Motiv. Und in diesem Jahr eben das Konterfei der Gräfin Cosel. Doch die Weihnachtsmarktbesucher werden noch mehr sehen und hören. Geplant sind unter anderem viel Musik, zauberhafte Überraschungen und der größte Büchermarkt der Region.

Davon will sich auch der Radiosender MDR1 Radio Sachsen ein Bild machen. Morgen-Moderator Silvio Zschage nimmt in diesem Jahr so viele Märkte wie noch nie zuvor unter die Lupe. Bis 22. Dezember kommt er als Weihnachtsmarkttester täglich mit dem Hörermobil auf einen anderen Weihnachtsmarkt und befragt die Besucher nach ihrer Meinung. Um die Märkte zu vergleichen, werden Noten vergeben. Vier Kriterien werden für die Gesamtnote beurteilt: Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterhaltungswert, Service und Weihnachtsatmosphäre. Am Sonntag ist er in Stolpen unterwegs. Eine erste Einschätzung gibt Silvio Zschage nach dem Test bereits am Abend im MDR-Sachsenspiegel. Wie die Märkte in diesem Jahr konkret abgeschnitten haben, verrät er immer am nächsten Morgen im Frühprogramm des Sachsenradios. (SZ/aw)

Hier gibt es alle Testergebnisse

zur Startseite