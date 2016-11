MDR testet Weihnachtsmarkt Am Donnerstag wurde noch für die Eröffnung an diesem Freitag gewerkelt. Das Rundfunkteam kommt aber erst kurz vor Weihnachten nach Großenhain.

Manuela Grämer schmückt die Weihnachtsmarktbude von Getränke Dietrich. Heute kommen Feuerwehr, Hygiene und Ordnungsamt, um die Hütten abzunehmen und den Markt zu eröffnen. © Anne Hübschmann

Die Sparkassen-Beratung räumt aus, weil sie zu Jahresende am Hauptmarkt schließt. Der Weihnachtsmarkt hingegen räumt ein, weil er am heutigen Freitag öffnet. Zumindest die letzten Handgriffe musste der Bauhof in der Weihnachtswerkstatt noch machen. Siegmar Riepert von der Kupferberghütte am Mittelbaum trägt die letzten Waren in die Verkaufsbude: Thüringer Bratwürste und Zutaten für Kesselgulasch oder Wurstbrühe vom Wildenhainer Bauern Heppner. Udo Häfner, der nicht nur Feuerzangenbowle, sondern auch Pulsnitzer Pfefferkuchen anbietet, klebt noch Preisschilder an. Und hat seiner Enkelin Jessica (12) Bescheid gesagt, dass sie mithelfen kann. Etwa 30 Sorten Lebkuchen locken hier die Kundschaft. Und schon leuchtet die Werbung „Frohe Weihnachten“.

Mit Sahne und Schokostreusel

Für Manuela Grämer in der Haynsator-Hütte läuft allerdings die Uhr. Die Mitarbeiterin von Getränke-Dietrich musste erst auf ihre Vertretung im Radeburger Getränkeshop warten, bis sie dekorieren konnte. Nun hängt sie rote Perlenketten auf und Eiszapfendeko. „Noch ein bisschen blinki-blinki werde ich im Großmarkt holen“, sagt sie. Und bringt eine Flasche aus dem Regal: „Bombardino – der ist besser als Eierlikör.“ Italienischer Hersteller, wird erhitzt auf 36 Grad und schmeckt dann wie Creme. Mit Sahne und Schokostreusel. Hier gibt`s auch Erdbeer-Glühwein. Oder heißen Weißen vom Fass.

Während Elektriker Biesold also die Hütte technisch begutachtet, schlendert ein älteres Ehepaar Hand in Hand über den noch geschlossenen Markt. Sie schauen sich an, wo die Imbiss-Unterstände stehen – drei innen, drei außen. Und sie drehen eine Runde um den schönen Mittelbaum. „Toll, dass die Tanne nicht zugebaut wurde, so herrlich wie die ist“, loben die Besucher. An den kleinen Stehtischchen darunter hat man wirklich die lauschigsten Plätzchen des ganzen Weihnachtsmarkes.

Vieles ist so wie immer – doch die Hüttenzauberparty wird anders. Jedenfalls gibt es einen neuen DJ, wie Udo Häfner erklärt. Mit der Schützenhaus-Mugge waren die Händler offenbar nicht mehr zufrieden – zu viel Werbung für diese Lokalität, hieß es. Nun ist Falk Jaworski engagiert. Wie er am 10. Dezember ankommt, wird man sehen. Bis Mitternacht wird der Großenhainer am Markt auflegen, dann zieht er um ins Schützenhaus, wo die Party weitergeht.

Der Marktplan weist aus, dass die Hütte Nummer 13, innen vorm Dianabrunnen, wieder wechselnde Anbieter haben wird. Südafrikanische Kunst, Holzfiguren, Schmuck/Edelsteine, Holzartikel und die Kaffeerösterei werden hier zu finden sein. Doch jetzt sind die Hüttenfenster noch zu. Dafür stehen schon Kinder an der Waffelbäckerei „Zur Rodelbahn“, wo ab heute der Obolus fürs Rodeln zu entrichten ist. Der Eingang wurde zum Hauptmarkt hin verlegt – das war ein Wunsch vieler. Der Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis, der Unterhaltungswert und die Weihnachtsatmosphäre werden am 19. Dezember auch vom MDR getestet. Der Sender will herausfinden, wie familienfreundlich Sachsens Adventsmärkte sind. Dabei vergeben jeweils 100 Besucher ihre Noten. Während des Testes gibt es Einblendungen bei MDR 1 Radio Sachsen und eine Vorbewerbung im Sachsenspiegel. Die Auswertung läuft in „Guten Morgen Sachsen“ und im Internet.

zur Startseite