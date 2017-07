MDR testet Reichwalder Freibad zum Dorffest Playback-Show, Erntestaffeln, Höhenfeuerwerk und ein besonderer Gast – Besucher erwartet Drei-Tages-Programm.

Bei den Vorbereitungen für das dreitägige Dorffest in Reichwalde packen alle aus dem Dorf mit an. © Bernhard Donke

Viel Bewegung herrscht schon vor dem Dorffest in Reichwalde auf dem Festplatz rings um das Freibad. Die Vorbereitungen für die 43. Auflage laufen auf Hochtouren. Die Organisatoren vom Dorfclub erhalten dabei Hilfe vom Jugendclub, der Feuerwehr und vielen Freiwilligen aus dem Ort, um das seit 1974 veranstaltete Fest wieder zu einem Höhepunkt zu gestalten.

„Das war schon immer so, dass das gesamte Dorf bei der Vorbereitung mit anfasst“, sagt Reiner Funke vom Dorfclub, der seit 1980 das Fest aktiv mit organisiert. Zu DDR-Zeiten hätten die Reichwalder überwiegend um die Vorbereitung des Festplatz gekümmert, um die auftretenden Künstler sorgte sich die Konzert- und Gastspieldirektion. Die gastronomische Versorgung übernahm damals der Konsum und der Bierverlag „Walther“ aus Rietschen. Heute sind die Aufgaben für Frank Müller, der seit 1989 dem Dorfclub angehört und von 1998 bis 2015 der Vorsitzender war, und seine Mitstreiter etwas anders verteilt. „Mit dem Ende der DDR sind wir als Dorfclub für alles, was zur Organisation und Durchführung des Festes gehört, allein verantwortlich“, sagt er. Das beginne mit dem Engagieren der Künstler und Schausteller über die gastronomische Versorgung bis hin zur Sicherheit und Ordnung an allen drei Festtagen auf und um das Gelände. „Aber der Teamgeist unter den Reichwalder Bürgern ist nach wie vor vorhanden, sie stehen hinter dem Dorffest“, so Müller. „Ohne ihre Hilfe wäre das auch gar nicht möglich“.

Dieses Jahr bietet die Veranstaltung einen besonderen Höhepunkt am Sonnabend. Dann ist MDR-Radio-1-Sachsen-Moderator Silvio Zschage von 13 bis 14 Uhr im Freibad zu Gast. Aufgrund seiner Bädertour durch Sachsen wird er sich das genau anschauen und bewerten. „Das ist auch für viele Besucher eine ganz interessante Sache“, sagt Müller. „Hier können sie mithelfen, unser Freibad noch populärer zu machen und haben die Möglichkeit, den Moderator nicht nur live zu erleben, sondern ihm auch Fragen zu stellen“, erklärt er. Darüber hinaus ist am Sonnabendnachmittag die Mini-Playback-Show der Reichwalder Kinder und Jugendlichen unter Leitung von Bärbel Kramer. Am Abend sind die Erntestaffeln der Frauen und Männer zu erleben. Der Sonntag bietet mit dem Badewannenrennen, dem Konzert mit Frank Lukas und Laura Wilde vor allem musikalische Unterhaltung. Mit dem Höhenfeuerwerk wird das Fest abends seinen Abschluss finden.

