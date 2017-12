MDR testet Großenhainer Weihnachtsmarkt Meißen war schon dran, Riesa ist leider nicht dabei. Am Ende gibt’s eine Note.

Das Sachsenradio wird sich auf dem Großenhainer Weihnachtsmarkt umsehen. © Archivfoto/Brühl

Großenhain. Nicht erst am 11. Dezember, wie ursprünglich geplant und von der SZ bereits angekündigt, sondern schon am 7. Dezember kommt MDR-Reporter Silvio Zschage nach Großenhain, teilt der Sender mit. Der Weihnachtsmarkt-Tester befragt die Besucher nach ihrer Meinung in Sachen Familienfreundlichkeit. Bewertungen sind auch in diesem Jahr in vier Kategorien gefragt: Weihnachtsatmosphäre, Unterhaltungswert, Preis-Leistung und Service. Der Glühwein in der Großenhainer Budenstadt kostet übrigens – entgegen einer Angabe in der Samstagsausgabe – im Schnitt nur zwei Euro.

25 sächsische Weihnachtsmärkte testet das Sachsenradio im 25. Jubiläumsjahr des MDR. Mit welcher Gesamtnote die einzelnen Weihnachtsmärkte abgeschnitten haben, wird jeweils am nächsten Morgen im Frühprogramm bekanntgegeben.

Also halten Sie Ausschau nach dem MDR-Sachsen Hörmobil! Dann klappt es vielleicht mit einem Liveinterview durch den Moderator Silvia Zschage. (krü)

