MDR spürt Felsstürzen nach Wie groß sind die Naturgefahren in der Sächsischen Schweiz? Ein Fernsehteam sucht Antworten.

Sächsische Schweiz. Der Dresdner Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls war am ersten Januarsonntag 2016 mit seiner Frau unterhalb des Rauensteins unterwegs, als ein 30 Kubikmeter großer Felsbrocken kurz hinter dem Ehepaar herabstürzte. „Es krachte plötzlich, eine riesige Staubwolke hinter uns. Ich sah noch, wie die Bäume abknickten. Wir hatten wahnsinniges Glück oder einen Schutzengel.“ So schildert Tom Pauls, was er vor gut einem Jahr erlebte.

Felsstürze und Abbrüche sind keine seltenen Ereignisse in der Sächsischen Schweiz. Die Barbarine, der bekannteste frei stehende Felsen, bereitete schon in den 1940er-Jahren Probleme. Immer wieder wurde der Sandstein mit Stahlseilen und Beton stabilisiert. Aber erst, wenn es an bekannten und gut besuchten Plätzen zu Abbrüchen kommt oder Menschen betroffen sind, rückt die latente Natur-Gefahr ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Als im vergangenen Jahr der vordere Teil der berühmten Basteiaussicht gesperrt wurde, war das Thema Felsstürze wieder in aller Munde.

Was ist die Ursache für solche Ereignisse? Was kann getan werden, um die Felsen zu stabilisieren? Wie weit darf der Mensch in den natürlichen Verwitterungsprozess eingreifen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das MDR-Fernsehen am Mittwochabend in der Sendung „Exakt – Die Story“. Das MDR-Team hat dazu mit Anwohnern, Nationalparkhütern, Bergsteigern, Geologen und Tourismusexperten in der Sächsischen Schweiz gesprochen. Und sich unter anderem auch im Nationalpark Jasmund auf Rügen umgeschaut, um zu zeigen, wie man dort mit der Gefahr umgeht. (SZ)

Mittwoch, 17. Mai, 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen

