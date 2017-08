MDR-Sendung bringt keinen Sucherfolg Kripo Live berichtete über den Diebstahl in der Emmauskirche. Die Dreharbeiten sorgten für Verwirrung.

Das Diebesgut (vor dem Altar) wurde zufällig von Passanten gefunden. Von den Tätern fällt jede Spur. © Andreas Weihs

Zwei Wochen nachdem der Mitteldeutsche Rundfunk über den Diebstahl in der Emmauskirche in Potschappel berichtet hat, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Bislang sind noch keine Zeugenhinweise eingegangen, bestätigt die Polizeidirektion Dresden. Am 16. März hatte die MDR-Sendung Kripo Live über den Einbruch berichtet und Zeugen aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Für die Sendung waren Szenen der Tatnacht nachgestellt worden. Das Team hatte deshalb auch in den Abendstunden in und an der Emmauskirche gedreht – und damit die Aufmerksamkeit von Anwohnern erregt: „Eine Anwohnerin hatte bei der Polizei angerufen, dass offenbar Einbrecher in der Kirche sind“, berichtet Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Schnell habe sich der vermeintliche Einbruch als Dreharbeiten herausgestellt. Dennoch lobt Polizeisprecherin Jana Ulbricht die Achtsamkeit der Nachbarn. „Es zeigt, dass die Anwohner durchaus achtsam sind.“

In der Nacht zum 18. März waren Unbekannte in die Kirche eingebrochen. Sie stahlen unter anderem das Altarkreuz und zwei Leuchter. Knapp vier Wochen später fanden Spaziergänger die sakralen Gegenstände in ein Betttuch gewickelt an der Weißeritz nur wenige Hundert Meter Luftlinie von der Kirche entfernt. Dort waren die Gegenstände offenbar wenige Stunden zuvor abgelegt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt.

