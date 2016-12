MDR rodelt auf dem Weihnachtsmarkt Sylvio Zschage und Monika Werner befragten gestern für den MDR 100 Marktbesucher. Just da gab es eine Panne.

Reporter Silvio Zschage (l.) und Alexander Waltinger von der Rodelbahn haben Spaß beim Rodeln. An guten Tagen wird bis zu 800 Mal gerodelt. „Da können Eltern beruhigt ihren Glühwein trinken“, meint Alexander Waltinger. © Anne Hübschmann

Der Strom ist weg – ausgerechnet am Tag, als der Weihnachtsmarkt unter die Lupe genommen wird. Stromausfall gleich bei mehreren Buden. Das Karussell von Wolfgang Borowski vorm Rathaus steht bis 14 Uhr still, vier Stunden Einkommensausfall. Doch der Schausteller aus Blochwitz bleibt gelassen: „Die Stadt hat sofort reagiert und sich gekümmert“, lobt Borowski. Ursache war wohl ein durchgeschmortes Hauptkabel. „Da kann keiner was dafür“, meint der Karussellbetreiber. Bauhofleute legten rasch eine neue Leitung. Auch eine Elektrikerfirma wurde laut MDR beauftragt. „Ins Testergebnis fließt dies nicht mit ein“, stellen die Rundfunkleute klar.

100 Marktbesucher wurden befragt, wie sie die kleine Budenstadt finden. Einheimische waren dabei, aber auch Ortsfremde. Viele nennen in puncto Atmosphäre den großen Weihnachtsbaum in der Mitte des Marktes. „Zudem sind viele Buden schön geschmückt, aber da wünscht sich mancher Besucher noch mehr Schmuck, vor allem an Ständen, die kaum weihnachtlich aussehen“, meint Reporter Silvio Zschage. Genannt wurde der Knusper Grill gegenüber dem Backhäuschen.

In Sachen Unterhaltung und Familienfreundlichkeit steht Großenhain gut da: Hexenhäuschen, Wichtelwerkstatt, tägliches Bühnenprogramm, das Karussell und die Rodelbahn – das kann sich sehen lassen. „Etwas kritisiert wurde von den Besuchern die wenige Vielfalt der Buden auf dem Markt. So finden sich sehr viele Ess- und Getränkeanbieter“, resümieren die Tester. Sie eruierten auch passable Glühweinpreise (im Schnitt zwei Euro), günstige Bratwurst (etwa drei Euro), nur 50 Cent für die Toilette und 1,50 Euro pro Karussellfahrt. „Da gab es kaum Kritiken.“

Auch hat Großenhain genügend Parkplätze, die aber für Ortsfremde nicht optimal ausgeschildert sind. Die öffentliche Toilette sei abends nicht ausreichend, so laut MDR die Meinung vieler Besucher. Barrierefreiheit ist auch gegeben, was viele Befragte lobten. Alles in allem könnte der Großenhainer Markt im obersten Drittel der bisher befragten Weihnachtsmärkte landen. Einen ersten Zwischenbericht gab Silvio Zschage gestern Nachmittag bereits bei MDR 1 Radio Sachsen.

90 Jahre, seit 1926, existiert er übrigens schon, der Großenhainer Weihnachtsmarkt. Eine kleine Budenstadt öffnete damals am 11. Dezember, drumherum ganze Berge Weihnachtsbäume zum Verkauf aufgestapelt. Anfangs war es immer ein mehrtägiger Markt bis zum 24. Dezember. Seit 1932 sogar mit elektrischer Beleuchtung. 1935 fand der Markt letztmalig statt, dann erst wieder 1972. Das Angebot war seinerzeit dürftig. HO und Konsum boten in der Hauptsache Stände mit Brat- und Bockwurst, gebrannten Mandeln, kandierten Äpfeln. Glühwein hat es aber schon gegeben. 1983 waren bereits 17 Stände aufgebaut, drei mehr als in den Vorjahren. Zur Freunde der Besucher schneite es, die kleine Weihnachtsstadt bekam winterliches Aussehen. Der Markt dauerte aber nicht mehr bis zu Heiligabend, doch drei Wochen Weihnachtsmarkt waren die Regel. Die eigentliche Zählung der Großenhainer Weihnachtsmärkte begann 1972. Da er jedes Jahr stattfand, ist es dieses Jahr der 45.

