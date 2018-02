MDR-Osterfeuer zu gewinnen Jetzt bewerben für eine große Show mit Rea Garvey, Glasperlenspiel und anderen Stars.

Symbolbild: Osterfeuer in Walda. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Landkreis. Städte, Dörfer und Gemeinden können sich bis 7. März auf www.jumpradio.de um die Austragung des MDR-Osterfeuers bewerben. Der Gewinner-Ort bekommt am 31. März ein großes Fest geschenkt: mit vielen Stars, Osterfeuer, Live-TV-Show und Radiosendung. Rea Garvey, Glasperlenspiel, Nico Santos sind dabei.

Die Jury wählt sechs Favoriten aus, deren Online-Voting ab 12. März startet. Am 26. März fällt in der MDR-Jump-Morning-Show mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde die Entscheidung. Der Ort mit den meisten Stimmen gewinnt. Das MDR-Fernsehen wird am 31. März ab 20.15 Uhr live aus dem Gewinnerort übertragen. Das MDR-Jump-Radio sendet ab 16 Uhr live aus dem Gewinnerort. (SZ)

zur Startseite