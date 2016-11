MDR-Moderator schickt Hautarzt-Mitarbeiterin in den Urlaub Judith Thürmer wird von ihren Kollegen der Praxis Großmann überrascht. Beinahe wäre das schiefgegangen.

Überraschung am Montagmorgen. MDR-Moderator Silvio Zschage (links) zeigt auf den Wellnessgutschein für Judith Thürmer (rechts). Sie arbeitet seit elf Jahren in der Hautarztpraxis von Dr. Steffen Großmann (Mitte). © Klaus-Dieter Brühl

Da wird die Überraschung zur echten Geduldsprobe. Alle warten auf Silvio Zschage. Der MDR-Radiomoderator soll Judith Thürmer in der Hautarztpraxis von Dr. Steffen Großmann beschenken. Die Kollegen hatten die 64-Jährige beim MDR 1 Radio Sachsen für einen dreitägigen Wellness-Urlaub in Bad Elster vorgeschlagen. Silvio Zschage will den Reisegutschein selbst überreichen. Doch er verspätet sich um eine Viertelstunde. Die Fahrt vom Dresdner Funkhaus bis nach Großenhain dauert länger als geplant.

Judith Thürmer wird langsam ungeduldig. Denn sie weiß von nichts. Normalerweise arbeitet sie dienstags und donnerstags, bereitet für Patienten eine Badetherapie mit Salz aus dem Toten Meer vor. Ihre Kollegen haben sie an diesem Montagmorgen unter einem Vorwand in die Praxis gelockt. Angeblich gebe es Probleme mit der Schließanlage, und sie soll unbedingt um 10 Uhr vorbeikommen.

Als Judith Thürmer fast schon gehen will, ist zum Glück Silvio Zschage da und hält ihr ein Mikrofon entgegen. Kollegin Sandra Sauer steht daneben und erzählt ihm, warum Judith Thürmer diesen Überraschungspreis verdient hat. „Weil sie immer da ist, wenn sie gebraucht wird, und weil sie der gute Geist unserer Praxis ist“, sagt sie. Und Dr. Großmann ergänzt: „Sie ist unser bestes Stück und einfach unersetzlich.“ Er sei seinem Schwiegervater dankbar, dass er die ehemalige Textima-Mitarbeiterin vor elf Jahren für seine damals neu eingerichtete Praxis empfohlen hatte. Sie sei von Anfang an dabei und habe die Überraschung wirklich verdient.

