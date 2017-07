MDR-Moderator besucht Riesa Silvio Zschage macht mit seinem Musik-Mix-Mobil Station in der Kinderspielstadt.

© SZ-Archiv/Frank Baldauf

MDR Sachsen-Moderator Silvio Zschage berichtet am Donnerstag, 6. Juli, live aus der Riesaer Kinderspielstadt. Von 15 bis 16 Uhr wird er mit seinem Musik-Mix-Mobil auf dem Gelände der Freizeitinsel Station machen. Zschage will sich einen Eindruck davon verschaffen, wie sich die kleinen Bürger in ihrer ganz eigenen Stadt zurechtfinden. Dort lernen sie Berufe, gehen arbeiten, wählen ein Oberhaupt und zahlen sogar mit ihrer eigenen Währung. Am vergangenen Montag hat das Spektakel begonnen. In der kommenden Woche findet dann der zweite Durchgang mit neuen Bürgern statt. Bereits im fünften Jahr gibt es die Riesaer Kinderspielstadt.

Der MDR-Moderator ist im Juli und August im Sendegebiet unterwegs. Anstatt selbst zu verreisen, will er möglichst viele Menschen treffen – ob im Freibad, auf dem Campingplatz oder im Eiscafé. Dafür lege der professionelle Frühaufsteher nach der Morgensendung, die er während der Babypause seiner Kollegin Elena Pelzer derzeit allein moderiert, auch gern noch eine zweite Schicht ein, heißt es vom MDR. (SZ)

zur Startseite