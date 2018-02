MDR live im Eisstadion Niesky ist am Mittwoch im Fernsehen. Und das bei gleich drei ganz verschiedenen Sendungen. Aber das Thema ist immer dasselbe.

Symbolbild. © dpa

Niesky. Am heutigen Mittwoch kommt Niesky beim Mitteldeutschen Rundfunk ganz groß raus. MDR-Reporter Sven Böttger meldet sich für das Winterspezial „Winter bei uns – Winter im MDR“ gleich dreimal aus dem Eisstadion und berichtet vom öffentlichen Eislaufen. Für die Sendungen „MDR um 2“, „MDR um 4“ und den MDR Sachsenspiegel“ wird er unter anderem mit dem Veranstalter über das Thema Ferienangebot, die recht neue Halle und Alternativen für schneearme Winter sprechen, teilte MDR-Sprecherin Peggy Ender kurzfristig mit. „Das Winterspezial erzählt winterliche Geschichten aus Mitteldeutschland und stellt Menschen und ihre Heimat vor“.

Reporter des Mitteldeutschen Rundfunks sind in Abständen, aber durchaus regelmäßig in der Region zu Gast und berichten über das Leben in der Lausitz. Einer der letzten Besuche war im Juni vorigen Jahres zu verzeichnen. Damals berichteten die Fernsehleute über eine Baumpflanzaktion im Schlosspark Förstgen. Am Setzen des Lutherbaums war auch die Firma Gartenbau Gustav Halke GbR aus Niesky beteiligt. Im selben Monat wurde für die Sendungen „MDR um 2“ und „MDR um 4“ im Tierpark Görlitz gedreht, die Beiträge aber erst im August ausgestrahlt.

Einer der bekanntesten MDR-Reporter ist René Kindermann. Der gebürtige Bautzener ist in Niesky aufgewachsen und regelmäßig im Fernsehen zu erleben, zum Beispiel als Moderator in der Talkshow „MDR Riverboat“. Auch er war beruflich 2017 in der Großen Kreisstadt zu Besuch. Er castete zum sächsischen Familientag im Mai einen Kinderreporter.

