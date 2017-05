MDR lässt im Tierheim drehen Am 31. Mai werden bei „tierisch, tierisch“ wieder Schützlinge des Leisniger Heimes vorgestellt. Ein tragischer Fall ist nicht dabei.

Der Trubel im Tierheim am Eichberg reißt nicht ab. Nach einer turbulenten Vorwoche, weil ein neuer Zaun errichtet wurde und der Heimalltag deshalb ein wenig geändert werden musste, geht es in dieser Woche aufregend weiter. Ein Fernsehteam, das für den MDR dreht, hat sich angesagt und wird in diesen Tagen Schützlinge des Heimes und deren Geschichte vorstellen. „Gedreht wird auf einem Grundstück der Familie Pohl. Das ist groß und eingezäunt. So viel Platz haben wir hier am Eichberg nicht“, sagt Tierheimchefin Rosi Pfumfel. Sie bedankt sich auf diesem Weg einmal bei der Familie aus Klosterbuch. Die Möglichkeit der Tierpräsentation im Fernsehen erleichtert den Leisniger Tierschützern die Vermittlung von Katzen und Hunden ungemein. „Wir hatten eigentlich immer eine gute Vermittlungsquote nach den Fernsehausstrahlungen“, schätzt Rosi Pfumfel ein. Das könnten inzwischen nicht mehr alle Einrichtungen behaupten, weiß sie von befreundeten Vereinen.

Mindestens sieben Tiere aus Leisnig werden die MDR-Zuschauer am 31. Mai in der Sendung „tierisch, tierisch“ kennenlernen. Die hiesigen Tierschützer wollen wieder versuchen, zum Beispiel Geschwister gemeinsam zu vermitteln, wenn diese ein schlimmes Schicksal verbindet. Ein solches hat auch den erst zweijährigen Kurzhaarbordercollie Max ins Leisniger Heim geführt. Unter anderem ist der Rüde angefahren worden, hat wahrscheinlich dadurch und seine Vorgeschichte kein Zutrauen zu Menschen. Wochenlang hat sich Silke Pfumfel rührend und sehr intensiv um ihn bemüht. Nur sie lässt er im Moment näher an sich heran. Daher kann Max auch noch nicht vermittelt werden.

Im Tierheim am Eichberg kümmern sich die Mitarbeiter zurzeit um fünf Hunde und 30 Katzen. Weitere Jungtiere befinden sich bis zu einer möglichen Vermittlung noch in einer Pflegestelle. Um allen Katzen die nötige Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, würde sich der Tierschutzverein über Unterstützung durch Katzenstreichler freuen. In anderen Heimen sind das überwiegend ältere Menschen, die sich ins Katzenhaus setzen und die Tiere streicheln.

