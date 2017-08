MDR gastiert in Bernstadt In der Oberlausitzer Ortschaft wird eine neue Folge der Sendung „In Sachsen entdeckt“ gedreht.

Der Mitteldeutsche Rundfunk stattet Bernstadt am Montag für die Sendung „In Sachsen entdeckt“ einen Besuch ab. © dpa

Bernstadt. Großer Auftritt für Bernstadt auf dem Eigen: Am Montag, dem 14. August, kommt der MDR Sachsen mit einem Kamerateam in die kleine Stadt in der Oberlausitz. Der Sender möchte in Bernstadt eine neue Folge der Serie „In Sachsen entdeckt“drehen. Für sein Jubiläumsjahr hatte der Sender die Zuschauer und Hörer aufgerufen, Regionen und Orte für die Serie vorzuschlagen. Einer der Vorschäge war Bernstadt.

Nun sollen die Besonderheiten Bernstadts einem großem Publikum bekannt gemacht werden. Wie beispielsweise der Erdachsenbrunnen auf dem Marktplatz. Außerdem wirft der MDR einen Blick in die Keller der Stadt. Denn einige Häuser in Bernstadt verfügen über bis zu drei Etagen tiefe Keller, die einst als Braustätten und Kühllager gedient hatten. Von den Bewohnern der Häuser lässt sich das Kamerateam zeigen, was heute dort zu finden ist. (szo)

zur Startseite