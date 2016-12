MDR fordert die Sportstadt heraus Der Sender wettet, dass Riesa es nicht schafft, 25 Paare in märchenhafter Kleidung Walzer tanzen zu lassen.

Riesa sucht 25 Paare in Märchenkostümen, die am Mittwoch Walzer tanzen. Es müssen ja nicht gleich die Original-Kostüme aus dem Kultmärchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sein. © Arvid Müller

Eine Wette jagt derzeit die nächste: Erst am vergangenen Wochenende sorgten Dutzende Nudelköche für Aufsehen auf dem Boulevard. Denn bei der traditionellen Innenstadtwette im Advent hatten die Teigwaren Riesa die Händlergemeinschaft WiR herausgefordert: „Wetten, dass ihr es nicht schafft, mehr als 150 Nudelköche zu versammeln?“, hieß es dabei. Und ob! So waren es am Ende sogar 175.

Nun steht schon die nächste Wette an. Der MDR-Sachsenspiegel wettet, dass Riesa es nicht schafft, am Mittwoch, 14. Dezember, um 19 Uhr 25 Tanzpaare in märchenhafter Kleidung zur Musik aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Walzer tanzen zu lassen. Top, die Wette gilt!

Im Rathaus hält man das für eine lösbare Aufgabe: „Ich bin optimistisch, dass wir das in unserer sport- und tanzbegeisterten Stadt locker hinbekommen“, erklärt Oberbürgermeister Marco Müller. Die entscheidenden Stellen sind bereits alarmiert: Tanzschule Graf, Tanzstudio Live, Karnevalsklub, Museumsverein, der sicherlich mit dem ein oder anderen Märchenkostüm dienen kann.

Über „alle Kanäle“ versucht die Stadt jetzt, Riesaer zum Mitmachen zu bewegen. „Je mehr, desto besser“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. „Deshalb geht der Aufruf an alle, sich und andere zu aktivieren, nach märchenhafter Kleidung zu suchen und am Mittwoch um 18.45 Uhr an der Eisbahn an der Freitreppe zum Walzertanzen bereitzustehen.“ Die Eisfläche werde für die Wette abgedeckt und könne mit normalem Schuhwerk betreten werden. „Es sind sicher auch keine perfekten Tanzkenntnisse nötig, die Grundschritte dürften genügen“, erklärt Päsler. Danach werde eine Sequenz des Auftritts von maximal einer Minute im MDR-Sachsenspiegel laufen.

Denn das MDR-Magazin ist im Rahmen seiner Weihnachtstour in ganz unterschiedlichen Städten im Sendegebiet unterwegs. Der letzte Stopp war in Kamenz. In der Lessingstadt mussten sich mindesten 20 Lehrer (am besten Deutschlehrer) als Lessing verkleiden und mit einem Zeugnis bewaffnet ein Weihnachtslied anstimmen. Kein Problem für die Kamenzer. Die Aufgabe haben sie problemlos gelöst.

Zehn Stadträte in Eishockeymontur

Ebenso wie die Bürger von Crimmitschau, wo der Sachsenspiegel am 7. Dezember zu Gast war. Dort galt es, zehn Stadträte zu motivieren, in Eishockeymontur zu erscheinen – samt Schienbeinschützern, Schulter- und Brustpanzern, Trikots, Helmen, Handschuhen. „Halb Crimmitschau war auf den Beinen, und die Stadträte machten in Eishockeymontur eine wunderbare Figur“, erklärte ein MDR-Sprecher.

Wenn auch Riesa die Aufgabe erfüllt, erhalten 50 Riesaer Kinder eine Fahrt nach Dresden sowie freien Eintritt zum Dresdner Weihnachtscircus am Sonntag, 18. Dezember. Die Karten werden unter verschiedenen Einrichtungen aufgeteilt, die vor allem von Kindern weniger gut betuchter Eltern besucht werden: Kinderschutzbund, Aufladen, Freizeitinsel und Familienhilfe des gemeinnützigen Vereins Outlaw.

Die Koordinierung der Aktion läuft über die persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, Manuela Langer. Sie ist unter der Telefonnummer 700204 für Rückfragen zu erreichen. Im Rathaus ist man offenbar hoch motiviert, die Wette zu gewinnen. So wurde sogar eine eigene E-Mail-Adresse für die Weihnachtswette eingerichtet, über die sich Riesaer anmelden können.

