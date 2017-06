MDR-Fernsehteam dreht in Arnsdorf Das Team der Show „Mach dich ran“ kommt zum Städtespiel auf den Schulhof. Dabei können 1 000 Euro gewonnen werden.

Moderator Mario D. Richardt und sein Team sind am 16. Juni zu Gast in Arnsdorf. © PR/Isabelle Grubert

„Mach dich ran“ heißt es am Freitag, dem 16. Juni, ab 17 Uhr auf dem Schulhof der Arnsdorfer Grundschule. Denn dann zeichnet das Team der Sendung „Mach dich ran“ das Spiel für die Show des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) auf. Doch wobei geht es bei dieser Show? Grundsätzlich ist „Mach dich ran“ ein Mixed aus Verbrauchermagazin und Spieleshow. Die Sendung wird bereits seit 1992 immer montags ab 19.50 beim MDR ausgestrahlt. Und am nächsten Freitag ist das Team der Sendung um Moderator Mario D. Richardt eben in Arnsdorf. Und mit etwas Glück kann ein Bürger dabei stolze 1 000 Euro gewinnen. Hintergrund: Seit 2010 wird in der Sendung das sogenannte Städtespiel gespielt, bei dem das Team in verschiedenen Städten und Gemeinden des Sendegebietes unterwegs ist. Vor Ort erhält Moderator Mario D. Richardt einen Umschlag, in dem eine Aufgabe für ihn formuliert ist. Diese erhält er tatsächlich erst, wenn die Kameras in Arnsdorf laufen, nicht vorher! Die anwesenden, neugierigen Zuschauer können anschließend tippen, wie gut der Moderator die ihm gestellte Aufgabe meistert. Wer ihn am besten einschätzt, gewinnt das Spiel.

Doch damit ist die Show noch nicht am Ende. Denn derjenige, der das erste Spiel gewonnen hat, darf sich die Tagesaufgabe als Video anschauen und muss raten: Hat das „Mach dich ran“-Team seine Tagesaufgabe erfüllt oder nicht? Wenn der Tipp des Gewinners stimmt, kann er sich über 1 000 Euro freuen. Also: Wer am Freitag, dem 16. Juni, noch nichts vor hat, sollte sich ab 17 Uhr auf dem Schulhof der Arnsdorfer Grundschule einfinden. Gesendet wird die Aufzeichnung aus Arnsdorf nach der Sommerpause, voraussichtlich am 11. September um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.

