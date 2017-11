MDR Fernsehen zeigt Oderwitzer Vereine Kaninchenzüchter, Modelleisenbahner und Jugendclub werden am Sonntag im TV zu sehen sein. Gedreht wurde Ende Oktober.

Zwei Wochen nach den Dreharbeiten kommt Oderwitz am Sonntag in der MDR-Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ ins Fernsehen. Dann wird auch die Vorsitzende des Kaninchenzüchtervereins, Liana Dornig, zu sehen sein. © matthias weber

Oderwitz. Das lange Warten hat für einige der 30 Vereine von Oderwitz am Sonntag ein Ende. Denn dann werden sich einige im Fernsehen in der MDR-Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ wiedersehen. Zwei Wochen nach den Dreharbeiten werden dann die Riesenkaninchenzüchter, der Jugendclub oder die beiden Modelleisenbahnvereine, die auf der neun Kilometer langen Strecke zwischen Ortseingang Niederoderwitz und Ortsausgang Oberoderwitz zu finden sind, über ihre Erfolge, Probleme und Ziele berichten. Wer die halbstündige Sendung am Sonntag verpassen sollte, erhält am Sonnabend, dem 18. November, um 12.45 Uhr eine zweite Chance. (szo)

