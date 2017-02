MDR drehte beim Bunten Meißen Das Nachrichtenmagazin „Sachsenspielgel“ war zu Gast. Im Mittelpunkt standen Flüchtlinge und die Angst vor dem Tod.

Pfarrer Bernd Oehler, der auch dem Verein Buntes Meißen vorsteht, wurde von MDR-Reportern interviewt. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Ein Fernsehteam des MDR-Sachsenspiegel hat jetzt beim Meißner Bündnis Buntes Meißen einen Beitrag gedreht. In dem zwei Minuten und 17 Sekunden langen Video geht es um die aktuell zu beobachtende Zunahme von Abschiebungen in Richtung Afghanistan. Dazu wurde auch ein kurzer Bericht im Büro des Bündnisses auf der Rauhentalstraße durchgeführt.

Unter anderem interviewten die MDR-Reporter einen in Meißen lebenden afghanischen Flüchtling und den Vorsitzenden des Bunten Meißen Bernd Oehler. Bei dem Geflohenen handelt es sich um Khan Mohamad-Kamali, der mit seiner Familie seit 15 Monaten in Meißen lebt. In dem Beitrag berichtet er, dass ihm – als ehemaligen Kollaborateur der afghanischen Polizei – in der Heimat der Tod drohe. Der Asylantrag der Familie wurde dennoch abgelehnt. (SZ/mhe)

Der Beitrag ist in der MDR-Mediathek zu sehen unter http://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video-79400.html

