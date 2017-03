MDR dreht Werbefilm für Osterfeuer Die Harthaer haben sich für die Open-Air-Party beworben. Ob die Stadt ausgewählt wird, hängt auch von den Einwohnern an.

Blick auf Hartha. Die Stadt spielt bald im MDR eine Rolle. © Dietmar Thomas

Die MDR Jump Morningshow mit Sarah und Lars sowie das Duo Stereoact und Wincent Weiß, Teilnehmer der zehnten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, heizen den Besuchern des Osterfeuers von MDR Jump ein. Das könnte auf dem Gelände der ehemaligen Textilwerke in Hartha lodern. Denn die Stadt hat sich für das Event beworben. Nach einem ersten Besuch von Mitarbeitern des Radiosenders in der vergangenen Woche kommen sie bereits am Donnerstag wieder. Ganz kurzfristig haben sie sich für den Dreh eines Werbefilms angekündigt. Los geht’s um 9.30 Uhr auf dem Gelände, auf dem seit mehreren Jahren auch die Feier zum 3. Oktober über die Bühne geht. Gäste sind heute willkommen.

Aus allen Bewerbern kommen sechs in einen Lostopf. Ist Hartha dabei, kann vom 3. bis 6. April für die Stadt gevotet werden. Erhält die Stadt die meisten Klicks, steigt die Party am 15. April. Die Bekanntgabe der Gewinnergemeinde erfolgt am 7. April in der MDR Jump Morningshow. (DA/rt)

