MDR dreht in Grüngräbchen Die Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“ macht Station in der Gemeinde.

Blick über einen Teich nach Grüngräbchen. © Matthias Schumann

Der MDR dreht am Wochenende im Schwepnitzer Ortsteil Grüngräbchen für seine halbstündige Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“. Das Drehteam will sich dafür bei verschiedenen Gruppen, im Schullandheim, beim Schmied, in der Gaststätte, im Jugendclub, in der Gärtnerei, bei der Feuerwehr und zum Beispiel auch in der Mühle einladen. Das Ergebnis des MDR-Drehs soll dann am 21. Mai, 9 Uhr, im MDR-Fernsehen zu sehen sein und in der Wiederholung am 27. Mai, 12.45 Uhr.

Der Mitteldeutsche Rundfunk sucht seit Februar 2016 nach Dörfern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die dazu etwas erzählen können. „Der Sendetitel ist Prinzip“, heißt es. „Ein Wochenende lang fangen wir Lebensgefühl, Alltag und Höhepunkte, Miteinander und Zankereien, Freuden und Sorgen, skurrile und emotionale Momente des Landlebens in Mitteldeutschland ein.“ Dörfer können sich für die Vorstellung im Internet bewerben. (szo)

