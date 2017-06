MDR dreht im Jonsdorfer Schmetterlingshaus Der Fernsehsender stellt die Einrichtung im Rahmen seiner diesjährigen Sommerreihe vor. Diese wird ab Ende Juli gezeigt.

Kameramann Marc Voigt gehört zum Team des MDR-Fernsehens, das im Jonsdorfer Schmetterlingshaus dreht. © Rafael Sampedro

Vier Stunden lang hat sich ein Kamerateam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) heute Zeit genommen, um im Jonsdorfer Schmetterlingshaus einen Filmbeitrag zu drehen. Dieser ist Teil der diesjährigen MDR-Programmaktion „Sommer bei uns“. Der Fernsehsender stellt darin 20 kleine Tierparks aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor. Die Beiträge sollen ab 31. Juli in den Sendungen „MDR um 2“ und „MDR um 4“ ausgestrahlt werden, teilt der Fernsehsender mit. Dafür haben sich die MDR-Reporter vier Wochen auf Entdeckungsreise zwischen Görlitz, der Altmark und dem Rennsteig begeben, um außergewöhnliche und auch europa- beziehungsweise gar weltweit einzigartige Tiergärten zu finden. So finde man beispielsweise im Naturschutz-Tierpark Görlitz das einzige tibetische Dorf außerhalb Tibets, wo auch tibetische Hausschweine nachgezüchtet werden, heißt es in der Information des MDR. Einzigartig in Westeuropa sei auch der Tierpark in Altenburg, denn er befindet sich in einer Stadt auf einer Insel inmitten eines Teiches. „Wir erzählen witzige Tiergeschichten und schauen nach dem Vorbild des Erfolgsformates von Elefant, Tiger und Co.‘ den Pflegern und Pflegerinnen über die Schulter“, sagt Antje Pohle, die für den MDR als freie Mitarbeiterin an der Sommerserie arbeitet. Sie ist überzeugt: „Das wird tierisch gut!“ (SZ)

