McDonald’s serviert jetzt Burger an den Tisch Noch wird die Filiale in Görlitz umgebaut. Sonnabend öffnet sie wieder – mit neuem Design und neuem Anspruch.

Der „Urvater“ des Restaurants der Zukunft bei McDonald’s im Frankfurter Flughafen. Ganz so pompös wird die Görlitzer Filiale wohl nicht ausfallen. © McDonald’s

Das „Restaurant der Zukunft“ soll es werden, nicht mehr und nicht weniger. Diese Devise hat McDonald’s ausgegeben und baut dafür die Filiale in Königshufen derzeit um. In der vergangenen Woche war noch Mc Drive möglich, diese Woche ist ganz dicht. Bis Sonnabend jedenfalls. Dann folgt der große Neustart. „Ich freue mich sehr, dieses Projekt hier umsetzen zu können. Und ich bin sehr gespannt, wie die Görlitzer die Neuerungen annehmen werden“, sagt Willy Dany, Chef der sächsischen McDonald’s-Filialen.

Für den Görlitzer McDonald’s ist es bereits der zweite Umbau. „Dieses Mal gibt es deutliche Veränderungen“, schildert Sprecherin Antje Baumann. Los geht es bei der Bestellung. Die können die Gäste in Zukunft unterschiedlich aufgeben: entweder an der Bestellkasse oder neuen digitalen Bestellterminals. Egal wo: Die Burger werden erst nach der Bestellung zusammengestellt und auf Wunsch an den Tisch gebracht. „Dass Produkte auf Vorrat vorgehalten werden, entfällt“, so Antje Baumann. Umbauten sind dafür auch in der Küche notwendig. Außerdem neu: Die Görlitzer können sich künftig ihren ganz eigenen Burger zusammenstellen. „Mach deinen Mäc“, heißt das bei McDonald’s. Das bedeutet nichts anderes, als dass bestehende Burger individuell mit Zutaten verfeinert und Zutaten hinzugefügt werden können, statt diese nur wegzulassen. Verfeinerungen gibt es zudem an der Ausstattung der Filiale: mit digitalen Menübords im Restaurant und bei McCafé. Smartphones können während des Essens an USB-Anschlüssen aufgeladen werden.

Offen, hell und edel – so soll das Restaurant der Zukunft aussehen. McDonald’s hatte im vergangenen Jahr damit begonnen, die 1481 Filialen in Deutschland umzubauen. Nach unterschiedlichen Medienangaben soll das Vorhaben insgesamt eine halbe Milliarde Euro kosten. Das Unternehmen will damit offensichtlich bei der jüngeren, „hippen“ Zielgruppe punkten, die Marke wieder „cool“ erscheinen lassen. Zu dem technischen und organisatorischen Umbau kommen außerdem Veränderungen im Sortiment. So legt McDonald’s etwa eine Art Edel-Burger auf, eine eigene Gourmet-Linie. Sie nennt sich The Signature Collection. Die wird es auch in der Görlitzer Filiale geben. Hauptmerkmal: extra dicke Fleisch-Patties.

