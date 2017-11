McDonald’s-Räuber festgenommen Ein Mann hat am Dienstag gleich mehrere Läden in Riesa überfallen. Jetzt sitzt der 35-Jährige in Haft.

Riesa. Beamte des Polizeireviers Riesa konnten am Dienstagabend den Mann festnehmen, der am Vormittag unter anderem die McDonald’s-Filiale an der Lommatzscher Straße überfallen hatte. Der 35-Jährige soll zudem für weitere Straftaten – darunter ein weiterer Raub – verantwortlich sein.

Doch von vorn: Sein Raubzug durch Riesa begann nach Polizeiangeben am Dienstag gegen 10.45 Uhr. In einer Spielothek an der Niederlagstraße hatte der Mann von der Mitarbeiterin (64) Geld gefordert. In der Folge versuchte er selbst, die Kasse zu öffnen. Die 64-Jährige konnte dies verhindern. Selbst als der Mann sie umklammerte und versuchte an den Kassenschlüssel zu kommen, gab die Frau nicht nach. Als die Mitarbeiterin die anderen Gäste aufforderte die Polizei zu verständigen, rannte der Mann davon.

Wenig später erschien der Riesaer in der McDonald’s-Filiale. Er drohte den Mitarbeiterinnen und forderte Geld. Letztlich übergaben die Frauen ihm Geld aus der Kasse. Daraufhin flüchtete der Täter erneut.

Doch damit nicht genug. Wenige Minuten später ging der Mann noch in den Shop einer Tankstelle an der Rostocker Straße und wollte zwei Minisalami kaufen. Als der Mitarbeiter zum Kassieren die Kasse öffnete, griff der 35-Jährige über den Tresen in die Kasse. Mit mehreren Scheinen und etwas Münzgeld verließ er anschließend die Tankstelle. Auch diesmal entkam der Mann.

Am Abend war der 35-Jährige schließlich erneut auffällig. In einem Supermarkt an der Friedrich-List-Straße hatte er sich an der Kasse angestellt. Als eine Mitarbeiterin (32) zum Kassieren eines weiteren Kunden die Kasse öffnete, griff der Riesaer abermals nach Geld. Mit mehreren hundert Euro in Scheinen und zwei Flaschen Schnaps flüchtete er aus dem Markt.

Alarmierte Beamte konnten den Täter kurz darauf am Alexander-Puschkin-Platz ausfindig machen. Er versuchte noch, zu flüchten. Vergebens. Mit dem Eintreffen einer weiteren Streife ließ er sich widerstandslos festnehmen. (SZ)

