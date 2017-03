Mazda stößt mit Opel zusammen

Einbrecher auf der Flucht gestellt Schönau-Berzdorf. Dank eines schnellen und genauen Zeugenhinweises hat die Polizei am Donnerstagmorgen in Schönau-Berzdorf und bei Kemnitz zwei polnische Gartenlaubeneinbrecher gestellt. Die beiden Männer waren in Schönau-Berzdorf in einer Kleingartensparte An der Pließnitzhöhe von einer Zeugin ertappt worden. Ein Tatverdächtiger flüchtete mit einem blauen VW Passat, die Frau informierte per Notruf die Polizei. Das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion beorderte die im Umkreis verfügbaren Streifen der Polizeireviere Görlitz und Zittau-Oberland zur Fahndung nach dem Volkswagen in die Region. Auch mehrere Streifen der Bundespolizei unterstützten den Einsatz und besetzten beispielsweise die Grenzübergänge nach Polen. Wenig später entdeckte eine Streife des Polizeireviers Görlitz den gesuchten blauen Pkw in Friedersdorf. Nach einer Verfolgungsfahrt stoppte der flüchtende Wagen bei Lehdehäuser. Ein Mann sprang aus dem VW und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Um die anderen Streifen über seinen Standort zu informieren, gab ein Beamter einen Signalschuss in die Luft ab. Die Beamten ergriffen den 28-Jährigen, nahmen ihn vorläufig fest und stellten den Fluchtwagen sicher. Der Mann stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein Fährtenhund der Diensthundestaffel der Polizeidirektion und Streifen des Polizeireviers Zittau-Oberland suchten zeitgleich das Umfeld des Tatortes ab. Dabei fanden die Beamten einen 35 Jahre alten Komplizen. Der Mann hatte sich auf seiner Flucht offenbar am Bein verletzt und wurde medizinisch in einem Krankenhaus versorgt. Auch ihn nahmen die Polizisten vorläufig fest. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland führt die weiteren Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen brachen in der Kleingartenanlage nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Lauben auf, entwendeten aber offenbar nichts, da sie in der Tatausführung gestört wurden. Die Polizei bedankt sich bei der Hinweisgeberin für ihre schnelle und genaue Information.

BMW-Fahrer verlässt Unfallort als Geisterfahrer Burkau / Uhyst am Taucher. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, bei dem der Verursacher als Geisterfahrer den Ort des Geschehens verlassen hat. Mehrere Anrufer meldeten sich am Mittwochnachmittag per Notruf bei der Polizei. Auf der BAB 4 fuhr zwischen den Anschlussstellen Uhyst und Burkau ein Jeep mit Anhänger, auf dem ein weißer Transporter stand, auf der Standspur entgegen der erlaubten Fahrtrichtung. Streifen der Autobahnpolizei entdeckten das Gespann kurz darauf auf dem Pendlerparkplatz bei Burkau. Es handelte sich um einen 25-jährigen Mann, der mit einem BMW und dem geladenen VW-Transporter in Richtung Polen unterwegs gewesen war. Kurz hinter der Anschlussstelle Burkau geriet das Gespann mit dem überladenen Anhänger ins Schleudern, stieß gegen die rechte Schutzplanke, drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 25-Jährige fuhr daraufhin als Geisterfahrer auf der Standspur mehr als einen Kilometer zur Anschlussstelle Burkau zurück. Bei dem vorangegangenen Unfall war Schaden von insgesamt rund 4.000 Euro entstanden. Der Ermittlungsdienst des Autobahnpolizeireviers sucht Zeugen, die den Unfall oder die Geisterfahrt des BMW-Gespanns gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier auch telefonisch unter 03591 367-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei stoppt 20 Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Landkreis Görlitz. Die Polizei hat in den Landkreisen Bautzen und Görlitz im Zeitraum zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch die Fahrtauglichkeit von 161 Autofahrern kontrolliert. 20 standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Zudem registrierte die Polizei vier Verkehrsunfälle, bei denen die Fahrer von Alkohol oder Drogen berauscht waren. Die Anzahl der Feststellungen lag in etwa auf Vorjahresniveau. In elf der Fälle werden die Bußgeldstellen die weiteren Maßnahmen treffen. Auf die Betroffenen werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Bei den übrigen 13 Feststellungen wird es ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt oder Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Folgen werden für die einer Straftat beschuldigten Kraftfahrer erheblich sein: ihnen wurde bereits die Fahrerlaubnis entzogen. Damit einhergehend kann der Verlust des Arbeitsplatzes drohen, wenn man dazu auf Mobilität angewiesen ist. Häufig wird auch eine Geldstrafe von mehreren hundert Euro die Folge sein. Zudem können eine medizinisch-psychologische Untersuchung und der Neuerwerb der Fahrerlaubnis drohen. Die Kosten dafür kommen natürlich auch auf die Betroffenen zu. Die Polizei hatte vor dem „Katzenjammer“ gewarnt. Der Konsum von Alkohol oder anderen Drogen sowie das Führen eines Kraftfahrzeuges passen einfach nicht zusammen. Die Polizei wird auch in den kommenden Wochen und Monaten die Kontrollen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz fortsetzen.

Seniorin bei Unfall verletzt Ottendorf-Okrilla. Am Dienstagnachmittag ist es in Ottendorf-Okrilla zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind eine 88-jährige Fußgängerin und ein Opel mit einer 72 Jahre alten Fahrerin an der Kreuzung Goethestraße und Radeburger Straße zusammengestoßen. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Erst nachdem die 88-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde der Unfall der Polizei bekannt. Die Fahrerin des Opels hatte die Unfallstelle zudem pflichtwidrig verlassen. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Kamenz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und die Ersthelfer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Kamenz (03578 352-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizei erwischt angetrunkenen Autofahrer Horka. Görlitzer Polizisten haben am Mittwochvormittag in Biehain einen 48-jährigen deutschen Autofahrer kontrolliert, der angetrunken unterwegs war. Er fuhr mit seinem VW Golf auf der Dorfstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,2 Promille. Die Beamten begleiteten den Mann anschließend zur Blutentnahme und behielten seine Fahrerlaubnis ein. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Unfälle bei Weißkeißel und Ludwigsdorf Weißkeißel / Sagar / Ludwigsdorf. Am Dienstagabend ist es auf der S 126 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Mazda die Staatsstraße und bog nach links in die Kaubener Straße ab. Dabei beachtete er offenbar einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Opel nicht und stieß frontal mit dem Auto zusammen. Verletzt wurde weder der mazda-Fahrer noch der 19-jährige Opelfahrer. Beide Wagen wurden abgeschleppt. Es entstand etwa 4000 Euro Schaden. Rund 17.000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochnachmittag auf der A 4 zwischen der Anschlussstelle Görlitz und dem Grenzübergang bei Ludwigsdorf ereignet hat. Der 24-jährige Fahrer eines Sattelzuges scherte zum Überholen auf die linke Fahrspur aus und kollidierte dabei mit einem bereits neben ihm fahrenden Renault Megane. Der 34 Jahre alte Autofahrer wie auch der Lenker des Lkw blieben unverletzt. Die Autobahnpolizei sperrte vorübergehend die linke Fahrspur zur Bergung des Pkw. Größere Verkehrsbehinderungen entstanden nicht.

Mann randaliert im Bus Görlitz. Am Mittwochabend soll ein 41-jähriger Görlitzer Busfahrgast den Busfahrer an der Johanna-Dreyer-Straße mit Worten bedroht haben. Der Chauffeur rief daraufhin die Polizei zur Hilfe. Als eine Streife des örtlichen Reviers den Tatverdächtigen wenig später kontrollierte, ging dieser die Beamten an. Sie nahmen den aggressiven Mann in Gewahrsam und veranlassten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz führt die weiteren Ermittlungen.

Polizei mahnt Motorradfahrer zur Rücksicht Landkreis Görlitz. Seit Mittwoch haben manche Motorradfahrer ihre Bikes wieder aus dem Winterschlaf geholt. Für das kommende Wochenende kündigt der Wetterbericht trockenes Wetter und frühlingshafte Temperaturen an. Die Sonnenstrahlen werden sicherlich auch den ein oder anderen Biker auf die Straßen locken. Die Polizei appelliert: Werte Biker, bitte lassen Sie es langsam angehen. Der Asphalt ist noch kalt und bietet wenig Haftung. Zudem gilt es, sich erst wieder an die Fahreigenschaften seines Zweirades zu gewöhnen. Das betrifft insbesondere das Beschleunigungs-, Brems- und Ausweichverhalten. Zudem sollte vorab ein technischer Check Standard sein. Im Jahr 2016 sind bei Unfällen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 86 Motorradfahrer verletzt worden - etwa jeder zweite schwer, fünf sogar tödlich. Lassen Sie es nicht soweit kommen. Die Polizei wünscht Ihnen eine schöne und unfallfreie Saison 2017.

Diebe haben es auf VWs abgesehen Zittau / Bertsdorf-Hörnitz. In der Nacht zu Donnerstag haben in Zittau Unbekannte einen VW Golf V gestohlen. Der elf Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR-KL 948 befand sich an der Weinauallee. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf 2.000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. In der Nacht zu Donnerstag haben in Hörnitz Unbekannte versucht, einen VW Fox an der Zittauer Straße zu klauen. Die Täter drangen in das Fahrzeug ein und beschädigten das Zündschloss. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.