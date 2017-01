Mazda prallt gegen Baum

Auto prallt gegen Baum Tharandt. Bei einem Unfall sind zwei Personen verletzt worden. Ein 25-Jähriger befuhr Freitagnacht mit einem Mazda die Grumbacher Straße in Tharandt, als er in einer Kurve auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor. In der Folge prallte der Mazda gegen einen Baum. Dabei erlitten der Fahrer sowie ein Insasse (45) leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Vorfahrt nicht beachtet Bad Schandau. Zwei Pkws sind am Sonnabend in Bad Schandau zusammengestoßen. Der Fahrer (79) eines Mercedes Benz fuhr von der Elbbrücke auf die Basteistraße auf. Dabei beachtete er die Vorfahrt eines auf der Basteistraße in Richtung Rathmannsdorf fahrenden Mitsubishi (Fahrer 25) nicht. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Einbruch in Jugendclub Glashütte. Mutmaßliche Diebe sind am Sonntag in den Jugendclub im Glashütter Ortsteil Cunnersdorf eingebrochen. Im Innern durchsuchten die Täter das Mobiliar. Derzeit ist unbekannt, ob etwas entwendet wurde.