Mazda in Zittau verschwunden Verschwundenes Auto hat einen Wert von 19 000 Euro.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Autodiebe haben in Zittau einen auf der Friedensstraße abgestellten weißen Mazda mit dem Kennzeichen HET-EK 10 entwendet. Für das erst ein Jahr alte Fahrzeug wurde ein Wert von etwa 19 000 Euro angegeben. Die Soko Kfz hat die Ermittlungsarbeit zur Ergreifung der Täter aufgenommen. Das Auto sei in der Nacht zum Sonntag gestohlen worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. (SZ)

