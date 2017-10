Maximilian, gib alles! Beim letzten Spieltag der Welpenliga vor der Winterpause traten zehn Teams in Weißwasser gegeneinander an. Dabei gab es nicht nur einen Sieger.

Maximilian spielte beim Team der Kita Zwergenland mit. © Joachim Rehle

Gelbes Trikot, blonde Locken und einen ganz schönen Bumms am Leib: Maximilian vom Team der Kita Zwergenland gab am Freitag auf dem Sportplatz des Turnerheims ordentlich Gas. Beim letzten Spieltag der Welpenliga vor der Winterpause traten zehn Teams gegeneinander an. Das herrliche Herbstwetter machte es möglich, dass die Partien im Freien ausgetragen wurden. Am Ende entschied die Kita Regenbogen den Spieltag für sich. Sieger der Herzen wurde die Kita Feuerwehr Felicitas Weißkeißel. Und ganz am Ende gilt in der einzigen Kita-Fußballiga der Welt: Keiner verliert - alle gewinnen.

