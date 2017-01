Maximilian erkämpft Titel Der zwölfjährige DSC-Sportler überrascht die namhafte Club-Konkurrenz im Fünfkampf.

Maximilian Skarke freut sich über Gold und den Landesmeistertitel im Mehrkampf. © privat

Die Hallensaison der Nachwuchsleichtathleten ist in vollem Gange. Und die Sportler des Döbelner SC zeigten sich bei den ersten wichtigen Wettkämpfen des Jahres 2017 prächtig in Form.

Für die Chemnitzer Regionalmeisterschaften hatten sich Hermann Hesse (11) und Friedrich Köhler (11) aufgrund der Ergebnisse im Dreikampf für die Einzelmeisterschaft qualifiziert. Friedrich konnte sich jedoch im Weitsprung und über 50m nicht für den Endkampf qualifizieren, ebenso wie Hermann. Für Hermann stand dann noch der 800m-Lauf auf dem Wettkampfprogramm. Insgesamt 15 Wettkämpfer stellten sich in zwei Läufen dem Starter. Hermann konnte sich im zweiten Lauf nach der Zeit des ersten orientieren. Er setzte sich gleich an die Spitze und sorgte für ein flottes Tempo. Mit einem sicheren Endspurt siegte er mit 2:46,38 min als Bester beider Läufe und wurde Regionalmeister. Maximilian Skarke (12) startete in vier Disziplinen. In seiner Lieblingsdisziplin, dem 60m-Hürdenlauf, kam er im Endlauf nicht in den Rhythmus und belegte mit 10,01 s den zweiten Platz. Auch im Weitsprung wurde er mit 4,36 m Vizemeister. Das Kugelstoßen gewann der Döbelner dann mit 8,36 m und im Hochsprung holte er mit 1,30 m Bronze.

Diese Leistungen toppte Maximilian dann im Feld von 39 Leichtathleten bei den Landesmeisterschaften. Im Weitsprung schaffte der Döbelner mit 4,48 m im dritten Versuch die zweitbeste Weite. Die Zeit von 8,95 s im folgenden 60m-Lauf bedeutete persönliche Bestleistung. Dennoch rutschte er auf Platz vier zurück. Mit seiner Weite mit der Kugel im dritten Versuch von 8,29 m, und damit 1,07 m besser als der zweitbeste Stoßer, setzte er sich mit 35 Punkten Vorsprung an die Spitze. Als Bester im 60m Hürdenlauf (9,82 s) sicherte Maximilian die Spitzenposition ab. Im abschließenden 800m-Lauf genügte ihm somit die fünftbeste Zeit von 2:42,67 min, um sich gegenüber den Sportlern der Clubs aus Dresden, Chemnitz und Thum als Landesmeister feiern zu lassen. (DA/dsc/dwe)

