Maximal fünf Minuten Einbrecher brauchen nicht lange, um ins Haus zu gelangen. Wie sie draußen bleiben, erklärt Kommissar Burkhard Röwer.

Kriminalkommissar Burkhard Röwer im Gespräch mit Daniela Schröder (vorn). Bürgerpolizist Matthias Besser erklärt Peggy Olbrich die Funktionsweise einer Lenkradkralle (hinten). © Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf. Es ist ziemlich frisch, als Kriminalhauptkommissar Burkhard Röwer und der Bürgerpolizist Matthias Besser am Mittwochmorgen auf der Bahnhofstraße in Ebersbach eintreffen. Kaum steht das Info-Mobil der Polizei am Platz, wo sonst Händler ihre Waren feilbieten, werden die Polizisten von den wenigen Passanten, die die Straße entlangeilen, neugierig beäugt. Die beiden Männer stört das nicht. Sie bauen ihre Sachen auf: einen Stehtisch, auf dem schon bald mehrere Fahrradschlösser und Lenkradkrallen liegen. „Es macht sich gut, wenn man ratsuchenden Bürgern am Beispiel erläutern kann, warum ein Fahrrad-Panzerschloss zum Beispiel besser ist als eins mit dünnem Stahlseil“, erklärt er. „Die Flyer zu Sicherheit und Schutz des Eigentums nehmen die Bürger gerne mit.“ Er packt weiter aus. Fenster holt er aus dem Info-Mobil. An denen kann der Kriminalhauptkommissar zeigen, wie ein gut gesichertes Fenster aussehen kann. Mit zusätzlichen Verriegelungen und einem Schloss zum Abschließen.

Daniela Schröder schaut vorbei. Sie ist die Quartiermanagerin für die Ebersbacher Altstadt. Die Stadtteilmanagerin hätte sich lieber einen Besuchstag des Beratungsmobils gewünscht, wenn ohnehin die Händler auf dem Platz stehen. „Da sind viel mehr Leute auf der Bahnhofstraße unterwegs“, weiß sie. Auf die Tourenplanung hat die Managerin keinen Einfluss.

In den letzten Wochen gab es vermehrt Kfz-Diebstähle und Einbrüche in Wohnungen und Geschäfte. Auch die Ganoven starten ihre Touren, wenn es wärmer wird. Das sei ein guter Anlass, die Bürger erneut darauf hinzuweisen, dass sie selbst etwas für den Schutz ihres Eigentums – Haus, Wohnung und Auto – tun können. So startete Röwer seine Info-Touren wieder.

Wolfgang Walther aus Neugersdorf kommt an das Info-Mobil. Erst zögerlich. Aber schnell ist er mit Burkhard Röwer im Gespräch. Er sei heute mal in Ebersbach und nutze die Gelegenheit, sich zu informieren, sagt Walther. Er wohnt in Neugersdorf im eigenen Haus. Seit Längerem beschäftige er sich mit dem Gedanken, seine Holzfenster sicherer zu machen. Noch sei bei ihm nichts passiert, aber man höre ja so vieles, vor allem aus der Grenzregion. Da werde jetzt häufiger eingebrochen. Oder Einbrüche werden versucht, hat er erfahren. Der Kommissar nimmt an, dass es bei den Einbruchsversuchen den Gaunern nicht gelungen ist, in das Gebäude einzudringen. „Vielleicht waren die Türen und Fenster gut gesichert“, mutmaßt Röwer. Wenn es den Einbrechern zu lange dauert, in ein Haus einzudringen, lassen sie meistens nach spätestens fünf Minuten von ihrem Tun ab, weil die Gefahr, entdeckt zu werden, dann größer ist, erklärt Röwer.

Wolfgang Walther kann sich anhand des Fensters aus dem Info-Mobil ein klares Bild machen, worauf bei einer Fenstersicherung zu achten ist. Der Berater empfiehlt dem Neugersdorfer, sich auch den Rat eines Fensterbauers einzuholen. „Der Fachmann weiß, wie er welche Sicherung einbauen kann“, ist Röwer überzeugt. Wolfgang Walther ist zufrieden. Er nimmt sich Röwers Kärtchen mit. In den nächsten Tagen telefonieren die Männer und vereinbaren einen Vor-Ort-Termin zu Hause bei Walthers. Die Beratung ist produktneutral, firmenunabhängig und kostenfrei.

nächste Station des Info-Mobils im Oberland: am 29. März, 9 bis 12 Uhr, auf dem Obermarkt in Neusalza-Spremberg und 13 bis 16 Uhr in Oppach in der August-Bebel-Straße am Edeka-Markt.

