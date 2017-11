Maxim-Gorki-Straße ist wieder frei Die wichtige Verkehrsader in Pirna kann wieder in beide Richtungen befahren werden. Und auch an anderen Trassen tut sich etwas.

Die Bauarbeiten auf der Maxim-Gorki-Straße – hier ein Archivfoto – sind fast abgeschlossen. © Daniel Förster

Pirna. Engpass ade: Weil eine große Straßenbaustelle jetzt zu Ende geht und eine andere im Winter pausiert, entspannt sich höchstwahrscheinlich die Verkehrssituation in Pirnas Innenstadt in der Winterzeit.

Nach Auskunft des Rathauses wird die Maxim-Gorki-Straße in den Morgenstunden des 29. November wieder beidseitig für den Verkehr freigegeben. Damit endet die mehrere Monate dauernde Einschränkung, während der die Trasse von der Kreuzung Bahnhofstraße in Richtung Feldschlösschenkreuzung Einbahnstraße war. Bauarbeiter vollendeten in den zurückliegenden Tagen die Asphaltarbeiten auf der Trasse, damit sie nun wieder in voller Breite ans Netz gehen kann. Stadt und Stadtwerke hatten die Gorkistraße, angrenzende Bereiche sowie Leitungen im Untergrund seit Ende Mai dieses Jahres sanieren lassen.

Zum Großteil beseitigten die Handwerker Flutschäden von 2013, überdies ließ Pirna auch einige Abschnitte auf eigene Kosten herrichten. So verlegten Bauleute auf dem Teilstück von der Firma Hengst Fensterbau bis kurz vor den Busbahnhof einen neuen Mischwasserkanal. Das bei der Flut aufsteigende Grundwasser hatte den Kanal an mehreren Stellen eingedrückt. Zudem verlegten Fachleute eine neue Trinkwasserleitung. Nachdem diese Arbeiten erledigt waren, ließ Pirna den westlichen Gehweg sowie die Fahrbahndecke erneuern. Ebenso wurden Bereiche der angrenzenden Siegfried-Rädel-Straße saniert.

Während die Gorkistraße wieder vollends fit ist, geht die Baustelle auf der Breiten Straße in die Winterpause. Auch diese Trasse ist nun vorübergehend wieder in beide Richtungen befahrbar. Damit löst sich auch ein Teil der bisherigen Umleitung auf. Die Ampel an der Kreuzung B 172/Thälmannplatz geht außer, die Ampel an der Volkshauskreuzung wieder in Betrieb.

