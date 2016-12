Maxi Arland und Monika Herz kommen nach Zittau Am frühen Sonntagabend lädt das Zittauer Theater zu einem Weihnachtskonzert für die ganze Familie ein. Wir verlosen dafür Freikarten.

Nach langer Pause ist Monika Herz wieder da. Ihr Sohn David hatte die Idee. Er, ausgestattet mit einem jungen, tiefen und warmen Bariton, wollte gemeinsam mit seiner Mutter singen. Im Studio entstanden neue Titel. Die ersten sind im Radio angelaufen, ein neues gemeinsames Repertoire ist entstanden. © PR

Zittau. Wer am Sonntag, 18 Uhr, das Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater besucht, darf sich auf ein Weihnachtsprogramm für die ganze Familie und einen Abend der guten Laune freuen. Dafür werden Maxi Arland und Monika Herz mit ihrem Sohn David sorgen.

Maxi Arland zählt zu den wenigen Künstlern, die die große Show beherrschen. Seit über 20 Jahren ist er eines der beliebtesten deutschen Fernsehgesichter und eine Institution in der Welt des Schlagers. Seine Samstagabend-Shows gehören zu den meistgesehenen Musiksendungen im TV. Auch live ist Maxi Arland ein Bestseller. Er präsentiert große Open Airs, Galas und eigene Tourneen. Mit über 100 Konzerten pro Jahr zählt er zu den meistbeschäftigten Künstlern der deutschen Musikbranche – seine Liebe zum Schlager bleibt dabei seine Konstante.

Für sein Weihnachtskonzert am Sonntag im Theater Zittau hat er sich Verstärkung eingeladen: Als ganz besondere Überraschung werden Monika Herz und deren Sohn David das Programm mit ihm gestalten. Über viele Jahre führten die Radiosender Monika Herz‘ Lieder in ihren Hitparaden auf den ersten Plätzen. Im Fernsehen war sie quasi Dauergast. Gemeinsam mit ihrem Sohn David wird sie ihre großen Hits und weihnachtliche Lieder präsentieren.

Sie haben sogar eine Chance, dieses Konzert kostenfrei zu besuchen. Dreimal zwei Freikarten gibt es für die Leser, die am heutigen Donnerstag, ab 14 Uhr, als Erste unter 03583 77555850 in der Redaktion anrufen. Karten ab 31 Euro gibt es auch an der Theaterkasse Zittau (Di. bis Fr., 10 bis 18 Uhr, Sa., 10 bis 12.30 Uhr) oder im Internet unter www.g-h-t.de. (SZ)

