Maxens Parklatz-Problem

Maxen ist die heimliche Kulturhauptstadt der Region. Mit Kunsthaus, Heimatmuseum, Naturbühne, Schloss und Kirche hat der kleine Ort eine Menge zu bieten – nur keine Parkplätze für die Besucher. Vor allem dann, wenn mehrere Einrichtungen zeitgleich Veranstaltungen anbieten, ist Maxen überfordert. Auch bei Beerdigungen ist der Bereich am Friedhof oft zugeparkt. Auf der Maxener Straße gegenüber dem Gasthof führe das Parken mitunter zu gefährlichen Situationen, sagte jetzt ein Einwohner in der Gemeinderatssitzung. „Da kommt die Feuerwehr im Notfall nicht mehr durch.“ Bisherige Versuche der Gemeinde, beim Landratsamt ein eingeschränktes Parken zu erreichen, seien fehlgeschlagen. Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) will noch einen Vorstoß versuchen. Der Parkplatz an der Naturbühne, die ja nur von Mai bis September Vorstellungen hat, ist für Maxen-Besucher in der Regel keine Alternative, weil zu weit weg. Da Maxen an Wochenenden auch ein Problem mit der Erreichbarkeit per Bus hat, bleibt nur das Auto. (SZ/sab)

