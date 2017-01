Max und Moritz ganz in Weiß Isabell aus Köbeln hat zwei kleine Schneemänner auf die Namen getauft. Dabei eignet sich das Wetter noch nicht so zum Bauen der Figuren.

Isabell mit ihren zwei Schneemännern Max und Moritz. © Joachim Rehle

Köbeln. Isabell aus Köbeln hat diese beiden kleinen Schneemänner Max und Moritz getauft. Vielleicht, weil sie nach dem ersten Streich gleich einen zweiten nachgelegt hat… Doch so richtig eignet sich das kalte Weiß noch nicht zum Schneemannbauen. Dafür liegt einfach noch zu wenig. Für ein kleines Schneechaos im Süden des Landkreises Görlitz und auf einigen Abschnitten der A4 haben die Schneemengen dennoch gereicht. Unfälle wie in Mittelherwigsdorf, Staus wie auf der neuen B 178 an der polnischen Grenze zu Zittau oder havarierte Lkws wie am Burkauer Berg an der A4 prägten das Bild.

